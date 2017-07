6 июля 2017 г. Мотоко Рич | The New York Times В Северной Корее "точечный удар" может привести к "боевым действиям наихудшего сорта" "Противостояние из-за северокорейской ядерной программы очень долго формировалось представлением, что у Соединенных Штатов нет реальных военных возможностей ее уничтожить. Многие говорят, что любая попытка сделать это спровоцирует жестокий ответный удар по Северной Корее, слишком кровавый и сокрушительный, чтобы им рисковать, - отмечает Мотоко Рич в The New York Times. - Это остается основным сдерживающим фактором, который влияет на реакцию администрации Дональда Трампа, несмотря на то, что северокорейский лидер Ким Чен Ын приближается к своей цели - создать ядерный арсенал, пригодный для нанесения удара по США. Во вторник Северная Корея, по-видимому, перешагнула через новый порог, проведя испытание оружия, которое было названо межконтинентальной баллистической ракетой и, по словам аналитиков, может ударить по Аляске". "В среду администрация Трампа сочла возможным пригрозить военным ответом. Генерал Винсент К. Брукс, командующий американскими войсками, которые провели ракетные учения с Южной Кореей, сказал, что Соединенные Штаты выбрали "самообладание" в случае с Северной Кореей. Никки Р. Хэйли, американский посол в ООН, заявила о возможности использования "существенных вооруженных сил" ее страны", - передает журналистка. "Мы применим их, если придется, но предпочитаем не ходить в этом направлении", - сказала Хэйли Совету Безопасности. "Однако военные возможности мрачны как никогда", - полагает Рич. "Даже самый ограниченный удар связан с риском ужасающих жертв, так как Северная Корея может отомстить за него тысячами артиллерийских установок, размещенных на границе с Южной Кореей. Хотя у этого арсенала ограниченная дальнобойность и он может быть уничтожен за считанные дни, министр обороны США Джим Мэттис недавно предупредил, что, если Северная Корея воспользуется этим оружием, произойдет "возможно, самая страшная бойня на памяти многих поколений", - говорится в статье. - Кроме того, нет исторических прецедентов военного удара, направленного на уничтожение ядерного арсенала страны". "Известно, что в последний раз Соединенные Штаты всерьез рассматривали возможность атаковать Северную Корею в 1994 году, за десять с лишним лет до ее первого ядерного испытания. Тогдашний министр обороны [США], Уильям Дж. Перри, попросил Пентагон подготовить планы "точечного удара" по ядерному реактору, однако пошел на попятный, сделав вывод, что такой удар может положить начало войне, в которой погибнут сотни тысяч человек, - рассказывает Рич. - Сейчас ставки еще выше. Американские власти полагают, что Северная Корея построила не менее двенадцати ядерных бомб - а может быть, гораздо больше - и может установить их на ракеты, пригодные для нанесения ударов по немалой части Японии и Южной Кореи". "В начале своего срока президент Трамп пытался изменить динамику кризиса, принудив Северную Корею и ее главного экономического благодетеля - Китай - снова рассмотреть готовность Вашингтона начать войну. Он прямо высказался о возможности "крупного, крупного конфликта" на Корейском полуострове, приказал кораблям отправиться в близлежащие воды и поклялся "решить" ядерную проблему, - напоминает Рич. - Но в последние недели Трамп существенно умерил пыл и делает упор на усилия заставить Китай призвать Кима к порядку санкциями вместо военных действий". "В конце концов, предварительный удар Америки, скорее всего, не уничтожил бы весь северокорейский арсенал, так как некоторые из северокорейских объектов находятся глубоко в горных пещерах или под землей, и многие из северокорейских ракет спрятаны на передвижных пусковых установках", - говорится в статье. "Северная Корея предупредила, что немедленно отомстит, запустив ядерные ракеты. Однако предсказать, как Ким ответил бы на ограниченные атаки, - это упражнение в теории стратегических игр, и многие аналитики полагают, что он воздержался бы от немедленного использования ядерного оружия или своих запасов химического и биологического оружия, чтобы не спровоцировать ядерный ответ Соединенных Штатов, - передает Рич. - Если предположить, что Ким рационально мыслит и основная его цель - сохранение своего режима, он обратился бы к такому оружию, только если бы был вынужден отбивать полномасштабное вторжение или считал бы, что ядерный удар или другая попытка лишить его жизни неизбежны, говорят эти аналитики". "Однако оценить, что Северная Корея может сделать с помощью своего конвенционального оружия в первые часы или дни после американского удара - все равно что попытаться описать "очень сложную игру в трехмерные шахматы терминами крестиков-ноликов", полагает Энтони Х. Кордсман, аналитик национальной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне, - передает Рич. - По словам Кордсмана, проблема в том, что у каждой из сторон есть много способов и причин добиться эскалации боевых действий, если они начнутся. Остановить их будет гораздо труднее". Источник: The New York Times