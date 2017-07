6 июля 2017 г. Дэвид Сэнджер | The New York Times Саммит времен холодной войны может преподать уроки Трампу перед встречей с Путиным "Новый президент, неискушенный в хитросплетениях политики сверхдержав, впервые встречается с российским соперником. Они спорят о Крыме, ядерном оружии и полностью разных концепциях приемлемого статус-кво, пока Москва и Вашингтон соперничают за мировое влияние. Американцы прибывают с неясной повесткой, у русских она очень ясная, - повествует Дэвид Э. Сэнджер в The New York Times. - Хотя все вышесказанное звучит очень похоже на грядущую встречу между президентом Трампом и нынешним российским лидером Владимиром Путиным, которая намечена на пятницу, на самом деле это было описание первых переговоров с глазу на глаз между президентом Джоном Ф. Кеннеди и главой правительства Советского Союза Никитой Хрущевым в июне 1961 года". "Это была одна из самых примечательных встреч между лидерами за всю историю холодной войны, история об осторожности и о том, как опасно приходить на такие переговоры без ясных стратегических целей", - говорится в статье. Сэнджер рассказывает, что через несколько минут после окончания встречи Кеннеди сказал корреспонденту The New York Times Джеймсу Рестону, что плохо подготовился к этим переговорам, которые были невероятно трудны. "Худшее, что было в моей жизни, - сказал Кеннеди, согласно позднейшим рассказам об этом событии. - Он порвал меня". "Рестон выразил удивление тем, что молодой президент вышел со встречи - прошедшей во времена, когда отношения с Москвой ухудшались, как и сейчас, - полный решимости проявить твердость где-нибудь", - говорится в статье. "И, к моему изумлению, этим местом он назвал Вьетнам", - вспоминает Рестон в мемуарах. Сэнджер отмечает, что советник Трампа по национальной безопасности генерал-лейтенант Макмастер написал книгу о том, какие неправильные решения принял Вашингтон относительно войны во Вьетнаме. "И все-таки генерал Макмастер заставил Вашингтон содрогнуться на прошлой неделе, сказав, что у встречи с Путиным в пятницу не будет "никакой конкретной повестки", - говорится в статье. - И добавил: "Разговор будет о том, о чем захочет поговорить президент". По мнению Сэнджера, большой вопрос, будет ли Трамп настаивать на возвращении Крыма Украине и прекращении российских действий по дестабилизации украинского правительства, и едва ли Трамп и его госсекретарь Тиллерсон надавят на Россию в связи с военной поддержкой, которую она оказывает сирийскому правительству. "Конечно, суть саммита 1961 года была в том, что оба приглядывались друг к другу - как будет и на грядущей встрече, - говорится в статье. - По словам [историка Майкла] Бешлосса, Хрущев был не уверен, собирался ли Кеннеди "быть более воинственным в отношении Советского Союза, чем Эйзенхауэр, или нет". "Кеннеди готовился к встрече, но пошел на нее с чрезмерной уверенностью в своей способности думать на ходу", - пишет Бешлосс. "Трамп явно столь же самоуверен. И никому не следует ожидать от Трампа заявления, что его порвали, или признания того, что встреча прошла плохо, даже если так и будет. В конце концов, Трамп всегда говорит о своей способности заключать сделки", - резюмирует Сэнджер. Источник: The New York Times