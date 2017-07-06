Кому в Германии придется дрожать перед BKA

Спустя 15 месяцев после публикации "Панамских документов" в эту среду стало известно, что гора данных по офшорам стала доступна не только журналистам, но и, по всей видимости, немецким властям. Теперь Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) начнет расследования по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, организованной преступности и других преступлениях, сообщает газета Sueddeutsche Zeitung.

В "Панамских документах" есть сведения о нескольких тысячах граждан Германии, причем в 200 случаях в досье имеются копии удостоверений личности. Тем не менее, BKA будет вести расследование отнюдь не против всех немецких граждан, упомянутых в "Панамских документах". "Само по себе владение офшором не является уголовным преступлением. Проблемы могут возникнуть лишь в том случае, если офшор использовался для нелегальных целей типа сокрытия доходов или неуплаты налогов", - передают корреспонденты Фредерик Обермайер и Бастиан Обермайер.

Большая часть немцев, упомянутых в "Панамских документах", являются неизвестными физическими лицами, но есть, как подчеркивает издание, и заметные личности.

К примеру, в досье встречаются имена менеджеров немецкой компании Siemens Ханса Йоахима Кольсдорфа и Юргена Радомски. Кольсдорф управлял черными кассами компании в Южной Америке и, по подозрениям, при этом занимался личным обогащением. Он это отрицает. Радомски, в свою очередь, был полномочным представителем номерного счета в Швейцарии, который был неожиданно закрыт с переводом денег в Панаму. Пока что Радомски не прокомментировал обвинения в том, что это могли быть "грязные деньги", говорится в статье.

Также Sueddeutsche Zeitung сообщает о чемпионе мира по "Формуле-1" Нико Росберге, чей договор с гоночной командой Mercedes был заключен через фирму на Британских Виргинских островах.