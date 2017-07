6 июля 2017 г. Дэвид Накамура, Эмили Раухала | The Washington Post Американский дипломат раскритиковала Китай и Россию за то, что они "пожимают руку" северокорейскому лидеру "Никки Хейли, ведущий американский дипломат в ООН, в среду раскритиковала Россию и Китай за то, что они "пожимают руку" северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну, в то время как администрация Трампа с трудом ищет ответ на последнее испытание Пхеньяном баллистической ракеты", - пишут журналисты The Washington Post Дэвид Накамура и Эмили Раухала. Постпред США при ООН упрекнула Москву и Пекин за их противодействие резолюции Совбеза, осуждающей Северную Корею и налагающей новые экономические санкции за то, что она назвала "резкой военной эскалацией", отмечает издание. Хейли также сказала, что Пхеньян "стремительно закрывает возможность дипломатического решения", и отметила, что США по-прежнему будут рассматривать военные действия в случае необходимости. "Одна из наших возможностей заключается в наших значительных вооруженных силах, - заявила Хейли. - Мы применим их, если понадобится, но мы предпочитаем не идти в этом направлении". Конфликт с Северной Кореей отбросил тень на приготовления президента Трампа к первой встрече с президентом России Владимиром Путиным и второй - с президентом Китая Си Цзиньпином на полях саммита G20, который открывается в пятницу в Гамбурге, отмечает автор. "Российские и китайские дипломаты воспользовались заседанием СБ ООН, чтобы протолкнуть совместное предложение о приостановке северокорейских ядерных и ракетных испытаний в обмен на приостановку военных учений США и Южной Кореи. Обе страны также осудили развертывание противоракетной системы США в Южной Корее и призвали к ее деактивации", - говорится в статье. Дэнни Рассел, бывший старший директор азиатского направления в Совете национальной безопасности при президенте Бараке Обаме, отмечает, что у Трампа появилась "редчайшая возможность" на этой неделе провести встречу и подвести основных игроков - Китай и Россию, с одной стороны, и Японию и Южную Корею - с другой, - к своего рода всеобщему демонстративному осуждению Северной Кореи. "То, что должна сделать администрация, - это привести Китай и Россию к определенному подходу, пусть не такому "накачанному тестостероном" и мощному, как хотелось бы США, но такому, чтобы основная комбинация сил представляла собой пять к одному, а не три к трем, - заявил Рассел. - Не существует иной формулы, иного пути вперед, кроме войны, который бы ни строился хоть на каком-то общем для Вашингтона и Пекина основании". Источник: The Washington Post