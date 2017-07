6 июля 2017 г. Дэвид Накамура | The Washington Post Прослушки телефонов, приемы с целью нажима и сарказм: каково вести переговоры с Владимиром Путиным В 2011 году, при первой встрече с Владимиром Путиным, вице-президент США Джо Байден подготовил почву для смягчения напряженности в российско-грузинских отношениях, повествует журналист The Washington Post Дэвид Накамура. Байден доказывал Путину, который в то время был премьер-министром России, что грузинский лидер Михаил Саакашвили не стремится провоцировать Кремль. "Я с ним только что говорил", - объявил Байден, сидя за длинным столом для совещаний. "Путин остался непоколебим. "Мы точно знаем, что вы говорите Саакашвили по телефону", - парировал он. Байден рассмеялся, но Путин не засмеялся", - пишет автор, ссылаясь на неназванное "бывшее официальное лицо США". "Американская делегация поверила Путину на слово, что сотрудники российской разведки подслушивают ее разговоры", - говорится в статье. Те, кто ранее вел переговоры с Путиным, предостерегают: в Гамбурге Трамп должен быть готов к встрече с проницательным, хорошо подготовленным и непреклонным противником. Джон Файнер, который был у Байдена помощником, а у госсекретаря Керри - главой канцелярии, говорит, что Трампу обязательно нужно наметить "четкие границы, касающиеся американских интересов, а затем найти точки соприкосновения, если они вообще есть. Отчасти поэтому столь опасно идти на встречу, не имея повестки дня: может оказаться, что вы проведете весь разговор, обсуждая его темы на его условиях". При общении с Путиным, говорит Файнер, "есть ощущение, что личности что-то значат, но в конечном итоге это человек с четкими представлениями о том, каковы должны быть российские интересы, и он не станет от этого отклоняться". "Те, кто встречался с Путиным, называют его прямым и убедительным переговорщиком, имеющим в Кремле почти полную власть", - говорится в статье. По словам американских чиновников, российский лидер предпочитает, чтобы на встречах присутствовало поменьше помощников, полагая, что так будет меньше утечек информации. Поэтому при одном визите Керри в Москву официальным переводчиком был посол США Теффт. "Это не единственный прием Путина с целью нажима", - замечает издание. Трамп демонстрирует могущество с помощью энергичных рукопожатий. "У Путина более тонкая стратегия. На встречу с Обамой на саммите G20 в Мексике в 2012 году он опоздал на 40 минут, а в 2013-м в Москве заставил Керри ждать три часа", - пишет издание. "Наши сотрудники сильно расстроились, - вспоминал один бывший помощник Обамы. - А президент рассудил так: "Кого это волнует?" Это становится оскорблением и приемом нажима, только если вы сами это допускаете". "И все же для лидера-мачо, который фотографируется с обнаженным торсом верхом на лошади или в образе бурильщика нефтяной скважины, Путин при личном общении ведет себя поразительно спокойно и сдержанно, говорят американские чиновники", - пишет газета. "По словам бывших чиновников, российский лидер - обычно единственный на своей стороне стола, кто высказывается. Он редко делегирует полномочия и хорошо владеет темами разговора, особенно вопросами энергетики - в этой сфере он приводит факты и цифры наизусть. Хотя он только недавно выучил английский, Путин известен тем, что поправляет переводчика, говорят чиновники. Пока он говорит, он считывает реакцию, высматривая признаки раздоров, он считает признаком слабости другого мирового лидера, если кто-то из нижестоящих обрывает или поправляет его", - сообщает издание. "Путин также склонен троллить своих соперников", - пишет издание, напоминая: в 2016 году Путин посмеялся над тем, что Керри сам нес чемодан, выходя из самолета, а в 2007-м "привел своего черного лабрадора на встречу с канцлером Меркель, которая боится собак". "Саркастические ремарки Путина порой обнажают, что его мировоззрение резко отличается от мировоззрения американцев", - пишет газета. В 2015 году после переговоров с Керри Путин пригласил делегацию США на прием с коктейлями. "Американская делегация состояла преимущественно из женщин, что побудило кого-то пошутить, что Керри "не боится сильных женщин". Затем Путин начал поддразнивать главу МИД Лаврова насчет того, почему у россиян нет женщин-помощниц, что повлекло за собой непристойный разговор о гендере и сексуальной ориентации, как утверждают бывшие американские чиновники, осведомленные о этой беседе", - пишет издание. "Американцев также очень удручало, что Путин не всегда проявлял большое уважение к фактам", - пишет издание. Энтони Блинкен, в прошлом помощник Обамы и Байдена, вспоминает несколько телефонных разговоров между Обамой и Путиным. "Дошло до такого, что он утверждал, что на Украине нет россиян, - говорит Блинкен. - А Обама ему говорил: "Владимир, мы можем кое-что видеть. У нас есть глаза. Мы знаем, что это неправда". Он просто переходил на другую тему". Трамп тоже известен тем, что игнорирует факты, напоминает издание. "Тут вы имеете двух из самых могущественных лидеров, у которых самые недружественные отношения с правдой, - сказал Блинкен. - Трамп все делает театрально. Путин - полная противоположность. Но задача та же самая: хорошо все, что приближает тебя к намеченной цели". Источник: The Washington Post