6 июля 2017 г. Редакция | The Wall Street Journal Путинское испытание для Трампа "Дональд Трамп считает, что он прекрасно разбирается в людях и мастерски заключает сделки, и это может оказаться опасным сочетанием, когда президент впервые встретится с Владимиром Путиным в пятницу во время саммита G20 в Германии", - пишет редакция The Wall Street Journal. "Ирония заключается в том, что в своей политике Трамп проявлял большую жесткость по отношению к Путину, чем оба его предшественника", - отмечает издание. Авторы приводят в пример поддержанное США вступление Черногории в НАТО и новые развертывания сил альянса в Восточной Европе, а также военные меры против Башара Асада. "Пожалуй, важнее всего то, что Трамп снял ограничения на добычу нефти и газа в США, а это может ослабить позиции Путина у него в стране и в Европе", - говорится в статье. "Тем не менее Путин будет зондировать, сможет ли он воспользоваться желанием Трампа улучшить отношения США и России, чтобы добиться уступок в одностороннем порядке", - пишет газета. WSJ полагает, что Путин будет добиваться ослабления западных санкций и открытия принадлежавших России комплексов в Мэриленде и Нью-Йорке, закрытых Обамой. У Трампа будет соблазн пойти на уступки, потому что эти комплексы, в конечном итоге, не имеют большого значения, но политический символизм их возвращения все равно будет пагубным, если президент ничего не получит взамен. Путин по-прежнему отрицает атаки российских хакеров на выборах в США и, если изменить фразу, которую Майкл Корлеоне говорит Карло в "Крестном отце-2", он должен перестать лгать, потому что это оскорбляет нашу разведку, пишут авторы статьи. "У Трампа будет больше шансов на улучшение отношений, если он продемонстрирует Путину, что его цена - это улучшение Россией ее поведения", - заключает издание. Источник: The Wall Street Journal