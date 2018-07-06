Путин готовит сделку, которой Трамп после саммита сможет похвастаться

Кремлевские чиновники ведут напряженные переговоры со своими коллегами в Вашингтоне, чтобы заключить как минимум одну сделку, которая позволит Трампу расхваливать саммит с Путиным как триумф, оправдывающий шаги по восстановлению отношений, передает Bloomberg.

Высокопоставленный российский чиновник на условиях анонимности сообщил агентству, что лидирует в списке вопрос о роли Ирана в Сирии, который Москва параллельно обсуждает с Тегераном. "По словам двух кремлевских советников, Путин по существу согласился с США и Израилем, требующими, чтобы поддерживаемые Ираном силы на юге Сирии держались подальше от израильской границы и их заменили войска, лояльные правительству в Дамаске", - информирует Bloomberg.

Изучив встречу Трампа с Ким Чен Ыном, на которой президент США неожиданно объявил об отмене учений с Южной Кореей, Путин решил вести переговоры лично, рассказал источник агентства. Как сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, лидеры могут встретиться без помощников, как было на встрече Трампа и Ким Чен Ына.

Посол США в России Джон Хантсман подтвердил, что планируется встреча "один на один". По его словам, Трамп явится с "широко открытыми глазами" относительно намерений Путина.

Трамп отошел от политики своего предшественника, требовавшего отставки сирийского лидера Башара Асада, говорится в публикации. Советник по национальной безопасности Джон Болтон, встречавшийся с президентом России для подготовки почвы к саммиту, сообщил CBS News, что "стратегической проблемой" в Сирии является больше не Асад, а Иран.

"Тем не менее, остается под большим вопросом, сможет ли Путин претворить в жизнь какое-либо соглашение, касающееся действий Ирана в Сирии, даже если предложит ввести войска для стабилизации обсуждаемых приграничных районов, - отмечает Bloomberg. - Это, в свою очередь, усиливает беспокойство в Вашингтоне и среди союзников США в Европе, опасающихся, что Трамп может объявить встречу в Хельсинки прорывом, не добившись каких-либо реальных уступок".

"Трамп не может заставить Путина отвернуться от Ирана. Путин не желает слишком давить на Иран и не может полагаться на Трампа", - прокомментировал глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

"Россия и Саудовская Аравия уже вызвали раздражение у Ирана и угодили Трампу, согласившись частично отказаться от сокращения нефтедобычи, на которое производители пошли для повышения падающих цен. В то же время Россия работает над спасением иранского ядерного соглашения, из которого вышел Трамп, и смягчением вновь введенных им санкций", - передает Bloomberg.

"Стратегия Путина состоит в том, чтобы попытаться найти компромисс между сталкивающимися интересами крупных игроков", - говорится в статье. По словам Андрея Кортунова, в частности, Путин может дать Израилю добро на бомбардировки любого из иранских конвоев, пытающихся доставить продвинутые вооружения "Хизбалле", и в то же время позволить Ирану продолжать поставки обычного оружия.

"Россия заинтересована в том, чтобы Иран истекал кровью в Сирии и ослаб, но не рухнул, потому что она может потерять режим Асада, свой главный козырь. Они хотят держать Иран в узде и под контролем", - сказал глава Левантийского института стратегических исследований в Бейруте Сами Надер.