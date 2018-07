6 июля 2018 г. Анна Немцова | The Daily Beast Россиянки изголодались по сексуальной революции - и чемпионат мира дал им ее глоток Журналистка The Daily Beast Анна Немцова поговорила с молодыми москвичками Кристиной и Светланой, полюбившими ходить на Никольскую улицу во время ЧМ и познакомившимися там с мексиканцами. "Даже если эта сексуальная революция продлится всего месяц, я хочу наслаждаться ею, пока у меня есть шанс", - сказала Немцовой Кристина. "В России полно одиноких женщин, которые живут дольше мужчин и зачастую берут на себя больше ответственности за воспитание детей", - говорится в статье. Светлана сказала: "Мама все время говорит мне, что надо быть разборчивой, осторожной. С одной стороны, она обо мне беспокоится, а с другой - я думаю, она была бы рада, если бы я нашла хорошего мужа, пусть и не из России". "И Кристина, и Светлана знают о гендерной войне, которая разгорелась в интернете. Российские мужчины нападают на женщин в социальных сетях за интимные отношения с иностранными футбольными болельщиками. Российский интернет затоплен яростными комментариями и видеоблогами, которые поносят "Наташ" за то, что они, по мнению комментаторов, позорят страну. Автор одного блога раскритиковал трех россиянок за то, что они повторяли вульгарные слова на португальском языке, не зная, что они значат. По-видимому, несколько бразильских футбольных фанатов решили подшутить над своими местными подругами, заставив их скандировать "buceta rosa", что, в вежливом переводе, означает "розовая вагина", - говорится в статье. "Не многие россияне понимают, насколько женщины устали от их сексистского взгляда на мир, их абьюзивного поведения, их бесстыдных измен, - сообщает Немцова. - У женщин свои причины быть разочарованными. По данным последних опросов, более 2 млн молодых россиян и россиянок мечтают бежать за границу. Поэтому неудивительно, что россиянки ищут иностранных бойфрендов и мужей в 11 городах, принимающих чемпионат мира". Источник: The Daily Beast