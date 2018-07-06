Семья Анны Франк безуспешно пыталась бежать в США

Франкам помешала жесткая американская иммиграционная политика и начало Второй мировой войны, как показало новое исследование

"Семья Анны Франк пыталась бежать от преследования нацистами и эмигрировать в Соединенные Штаты, однако ей помешала жесткая иммиграционная политика и начало Второй мировой войны, - рассказывают Associated Press и Сара Мэлм в статье для Daily Mail. - Отец Анны Отто дважды попытался собрать документы, нужные для получения виз в США, пока в 1942 году его семье не пришлось спрятаться в укрытии, как показали исследования Дома Анны Франк в Амстердаме и американского Мемориального музея Холокоста".

Автор знаменитого дневника умерла в лагере Берген-Бельзен в возрасте 15 лет.

"[Отто Франк], возможно, еще в 1938 году начал попытки вывезти семью из Нидерландов в США. В этот бурный год нацистская Германия аннексировала Австрию и часть Чехословакии и присоединила их к Третьему рейху", - говорится в статье.

"В 1941 году Франк написал в письме другу Натану Штраусу, что подал заявку в американское консульство в нидерландском портовом городе Роттердаме в 1938 году, - передает автор. - Однако он также упомянул, что "там все бумаги были уничтожены", потому что 14 мая 1940 года, когда семья Франк еще была в листе ожидания виз, американское консульство пострадало от немецкой бомбежки и все документы были утрачены".

Но даже если бы они сохранились, иммигрировать в США семье Франк было бы трудно. Америка выдавала менее 30 тыс. виз в год, а получить их хотели сотни тысяч человек.