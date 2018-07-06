Обнаженные актрисы варьете, эсэсовцы на лошадях и фейерверк: экстравагантные увеселения Гитлера

Мюнхен как ни один другой город Германии оказался в выигрыше от прихода к власти нацистов. Ставки делались и на туризм - "Ночи амазонок" должны были стать ежегодным апофеозом на фоне других событий. За очевидной эротикой, которая привлекала туристов, скрывалось нечто большее, пишет в журнале Focus Армин Фурер.

Когда в 1936 году Берлин готовился к Олимпиаде, в Мюнхене забили тревогу. Из-за международного спортивного события такого масштаба город мог утратить свой статус метрополии. "Городские власти во что бы то ни стало вознамерились что-то противопоставить этому событию. Мюнхен был не просто "городом движения" (подразумевается идеология национал-социализма. - Прим. ред.) и тем местом, где произошло становление Адольфа Гитлера и его НСДАП, Мюнхен был еще и "городом немецкого искусства", говорится в статье.

"Кристиан Вебер, официально - уполномоченный по экономическим вопросам в городской администрации, а по факту - яркий представитель коррумпированного аппарата нацистских чиновников, буквально фонтанировал идеями. С нуля ему начинать не пришлось - все-таки многообразие культурного наследия и расположенные вблизи Альпы традиционно привлекали в город туристов как из Германии, так и со всего мира".

Городские власти пришли к мысли противопоставить берлинской Олимпиаде серию собственных мероприятий, заодно и извлечь выгоду, привлекая внимание международной общественности. Так родилась идея организовать День немецкой культуры, который начиная с 1936 года устраивался на протяжении четырех лет во второй половине июля.

Историк Дорис Фуксбергер, написавшая книгу, посвященную этому мероприятию, указывает на то, что венчавшая целую серию различных представлений "Ночь амазонок" ставила перед собой цель не только сделать Мюнхен привлекательной туристической целью и продемонстрировать дружелюбность и открытость Третьего рейха миру, но и способствовать популяризации нацистской идеологии.

Публике, пришедшей в Дворцовый парк Нимфенбург и заплатившей за входные билеты, и это было 15 тыс. зрителей, 27 июля 1936 года показали спланированное в деталях красочное шоу. "Деревья были украшены сверкающими разноцветными гирляндами, ровно в 20:00 появился "почетный караул" СС-штандарта "Дойчланд" в сопровождении 40 всадников - по баварскому дворцовому парку разнеслись звуки прусского военного марша", - описывает автор. "С годами, - отмечает он, - устроители стали отводить больше времени той части шоу, которая и дала ему название, то есть выступлению амазонок".

"Амазонки всегда олицетворяли собой женское самосознание и вообще-то не вписывались в постулаты Третьего рейха, который пропагандировал подчинение женщины мужчине, - говорится далее. - Амазонки - преимущественно актрисы варьете - вызывали в первую очередь восторг. Верхом на лошадях, без седел, они появлялись перед публикой в довольно легком облачении". С каждым годом одежды на амазонках становилось все меньше и "даже Völkische Beobachter (партийный рупор Третьего рейха. - Прим. ред.), сообщая о представлении, поместил на обложку молодых девушек с обнаженной грудью", - говорится в статье. Завершал "Ночь амазонок" красочный фейерверк.

"Затраты на шоу были гигантскими, - замечает автор. - Но деньги не играли никакой роли, когда нацистское руководство видело возможность отвлечь народ от своих махинаций. Параллельно с Днями немецкой культуры в 1939 году Гитлер готовил в своей резиденции недалеко от Мюнхена другое мероприятие - нападение на Польшу, которое должно было ознаменовать начало Второй мировой войны".

"Ночи амазонок" должны были стать вывеской "новой Германии", считает Фуксбергер. Они давали возможность показать обнаженное тело и женскую привлекательность, прикрываясь античной мифологией. Актрисы, как и участвовавшие офицеры СС, тщательно отбирались с учетом эстетических критериев. В ходе шоу международной публике демонстрировался "новый сильный уверенный пол". Эротика, а именно она привлекала большинство зрителей, была лишь приманкой, используемой для того, чтобы представить образ сильного человека, олицетворяющего идеи национал-социализма", - говорится в статье.