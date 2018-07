6 июля 2018 г. Саймон Дженкинс | The Guardian Если "Новичок" подкинула Россия, то где улики? "Кажется, только я понятия не имею, кто отравил четверых в Уилтшире, - пишет обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс. - Говорят, только у русских есть этот яд, известный как "Новичок", - хотя британская исследовательская станция Портон-Даун, находящаяся зловеще близко от места происшествий, явно много о нем знает. Повторюсь, у меня нет никаких данных. Думаю, можно понять, почему Кремль мог захотеть убить бывшего шпиона, вроде Сергея Скрипаля, и его дочь, чтобы остальным не повадно было перебегать на сторону противника. Но зачем было так долго ждать с момента его бегства? И зачем все делать во время подготовки к такому политизированному событию, как чемпионат мира в России?" "В отсутствие знаний неведение - благословение", - утверждает журналист, признавшись, что он не боится ехать в Солсбери. "Это, очевидно, не относится к министрам нашего правительства, для которых неведение - недостаточное условие для молчания. Министр внутренних дел Саджид Джавид сказал, что пора "российскому государству сделать шаг вперед и объяснить, что происходит". Его министр безопасности Бен Уоллес ранее пришел к тому же заключению, опираясь на то, что русские "разработали "Новичок", использовали в прошлом программы наемных убийств, имели мотив, форму и заявленную политику", - передает Дженкинс. "Ясное дело, через три месяца после покушения на Скрипалей министры могли бы добыть какие-нибудь улики в пользу всех этих обвинений? Мне не терпится узнать, какой мотив мог быть у Кремля для совершения убийства на чужой земле во время подготовки (молчу уже о проведении) спортивного мероприятия, которое имеет гигантское шовинистическое значение для России", - говорится в статье. "Очевидно, фрилансеры, одичавшие агенты или частные наемные убийцы могли действовать на большом расстоянии от Кремля. Но кто знает? Самым очевидным мотивом для этих атак, конечно, была бы попытка кого-то извне опозорить российского президента Владимира Путина. Это может быть, скорее, кто-то из его врагов, чем кто-то из его друзей или подчиненных. Но, опять-таки, у нас нет никаких данных", - указывает журналист. "Если улик в пользу того, что в отравлениях виновата Москва, так и не появится, политики - дураки. Если и правда был русский заговор, можно будет оправданно рассердиться, когда это докажут. До тех пор я рекомендую теннис", - шутит Дженкинс. Источник: The Guardian