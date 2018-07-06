ЧМ в России: а где, собственно, Путин?

На четвертьфинальном матче Хорватия - Россия хозяйка чемпионата, скорее всего, должна будет справляться без поддержки своего главного фаната. Как заявили в Кремле, ссылаясь на плотный график президента, Владимир Путин, по всей вероятности, в Сочи не приедет, сообщает Handelsblatt.

"Путин отсутствует на стадионе: на нынешнем ЧМ по футболу, за проведение которого в России так ратовал президент, это не редкость", - пишет издание, напоминая, что Путин появился лишь на матче, открывавшем турнир, - тогда российская сборная выиграла у Саудовской Аравии со счетом 5:0.

"Многие наблюдатели полагали, что Путин не упустит шанса покрасоваться в ходе мирового турнира. Он должен стать лучшим ЧМ за всю историю - таков был лозунг президента. Мир должен узнать Россию с ее гостеприимной, радостной и жизнерадостной стороны. Любитель инсценировок, фанат дзюдо и хоккея, Путин мог бы воспользоваться возможностью продемонстрировать себя во всей красе. Как бы не так", - говорится в публикации.

И тем не менее, многие усматривают за поведением шефа Кремля план: "В то время как россияне в едином порыве с тысячами болельщиков со всего мира в течение нескольких недель охвачены вихрем футбольного праздника, Путин, как "раб на галерах", трудится на благо страны".

В интернете предполагали, что на мачте между Россией и Испанией Путина не было потому, что никто не верил в победу российских футболистов. По словам московского эксперта по внутренней политике Андрея Колесникова, Путин не хочет брать на себя политическую ответственность за возможный спортивный провал России, "но он может прийти на финал, чтобы выступить в роли хозяина этого космополитичного события".