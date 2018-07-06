Племянница двойного агента, отравленного в Солсбери, высказалась о "Новичке", Эймсбери и своей будущей политической карьере

"Половина города называет меня британской стервой, - заявила Виктория Скрипаль. - Они говорят, что Тереза Мэй сейчас пытается подослать шпионов сюда, в Ярославль, - но мне все равно".

Скрипаль, родственница Сергея и Юлии, вряд ли могла выбрать худшую неделю для начала предвыборной кампании в родном городе, пишет корреспондент The Independent Оливер Кэрролл, взявший у нее эксклюзивное интервью. "Но женщина со знаменитой фамилией не собирается позволить событиями - или мнениям других людей - встать у нее на пути", - отмечает он.

45-летняя Скрипаль, бухгалтер по профессии, просто неутомима. "Мы перемещаемся в семейном Chevrolet в центр Ярославля, потом в двухкомнатную квартиру, где она проживает вместе с 90-летней бабушкой Скрипаль, мужем и двумя детьми", - говорится в статье.

По ее словам, Виктория не понимает, почему в недавнем инциденте с отравлением британской пары в Эймсбери обвиняют Кремль. Существуют и более очевидные объяснения, говорит она. Возможно, это как-то связано с Портон-Даун, секретным военным исследовательским объектом, который находится неподалеку.

Скрипаль признает, что ее отношения с заграничными родственниками трудно назвать хорошими. Юлия, которая провела большую часть детства в Европе - сначала на Мальте, потом в Испании - держится холодно. Когда Юлия вернулась в Россию, она "смотрела сверху вниз" на "полненькую простоватую двоюродную сестру из провинции".

Кэрролл добавляет, что у них имеются также "серьезные политические расхождения".

Виктория утверждает, что британцы манипулировали ее родственниками, тщательно фабрикуя их публичные заявления.

Юлия попросила свою двоюродную сестру оставить ее и ее отца в покое - намекнув, что Виктории говорят, что делать, из Кремля, передает корреспондент.

По словам Скрипаль, у нее было множество версий того, что на самом деле произошло в марте в Солсбери. Самой "убедительной" она считает такую: ее дядя стал жертвой глобальной политической игры, в которую вовлечены Дональд Трамп, Тереза Мэй и Россия.

Виктория Скрипаль "может представить себе", что такой человек, как Андрей Луговой, мог отправиться в Лондон, чтобы убить своего бывшего коллегу, но не видит подобной логики в случае с ее дядей, который, по ее словам, не "торговал секретами" в отличие от Александра Литвиненко.

По словам Скрипаль, ее не смущают сравнения с Луговым - который также стал депутатом в разгар скандала вокруг дела Литвиненко, - она уже много лет подумывала о политической карьере. Она баллотируется в депутаты ярославского парламента от партии "Справедливая Россия", сообщает Кэрролл.

Будущий политик говорит, что она сосредоточит свою кампанию на важных проблемах - создании новых школ и детского медицинского центра.