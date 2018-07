6 июля 2018 г. Обзор прессы | InoPressa: тема дня "Новичок", продолжение драмы Новое отравление в Британии комментируют один из создателей нервно-паралитического вещества A-234 и специалист британского центра по защите от биологической, химической и ядерной опасности: оба допускают, что жертвы имели контакт с остатками "Новичка", использованного для атаки в марте. Британские спецслужбы настороже: что Россия устроит после ЧМ? Родственница Скрипалей из Ярославля на скандальной волне стремится в политику. Дитер Ротбахер из CBRN, тренировочного центра Великобритании по защите от биологической, химической и ядерной опасности, прокомментировал в беседе с Der Standard инцидент с отравлением пары из Эймсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок". "Возможно, жертвы имели контакт с остатками вещества, использованного в марте (для атаки на Скрипалей), однако нельзя исключать и того, что боевое отравляющее вещество было применено повторно", - сказал Ротбахер. "Новичок" относится к классу стойких отравляющих веществ, - пояснил Ротбахер. - Можно сравнить его с масляными каплями, более стойкими по сравнению с водяными". "Для отравления хватит и несколько микрограмм", - указал специалист, отвечая на вопрос об эффективности проведенных после отравления Скрипалей мероприятий по обеззараживанию местности. "До недавнего времени отравляющее вещество "Новичок" было известно лишь инсайдерам - его проб не было даже у специалистов аналитического центра OPCW, пока одна иранская лаборатория их не предоставила", - сказал Ротбахер. "Если иметь необходимую информацию и аппаратуру, химик без труда может воспроизвести небольшой объем этого вещества, - утверждает он. - Другими словами, нет доказательств того, что только Россия может производить "Новичок". Эксперт затруднился ответить, производит ли какая-нибудь лаборатория "Новичок" сейчас. Владимир Углев, 15 лет работавший над созданием "Новичка", заявил, что вещество, вероятно, останется в Солсбери на долгие годы, передает корреспондент The Independent Оливер Кэрролл. Его почти невозможно обнаружить, сказал он. "Вещество способно впитываться в любую мягкую поверхность, будь то деревья, кожа или скамейки в парке, - сообщил Углев. - Оттуда оно может впитаться в кожу человека со всеми вытекающими последствиями". Углев согласен с выводами британской разведки о том, что при отравлении Сергея и Юлии Скрипалей использовался "Новичок". По его словам, можно смело предположить, что "Новичок" является причиной и последнего инцидента. "Я на 99% уверен, что это был A-234. Я его знаю, как мать знает свое дитя", - заявил Углев. Нервно-паралитическое вещество A-234 из семейства "Новичков" особенно устойчиво, но его стабильность зависит от климатических факторов. "По словам Углева, под прямыми солнечными лучами или на ровной металлической поверхности вещество быстро испаряется, - передает издание. - Оно может сохраниться надолго в более холодных и сухих условиях, впитавшись в неровные мягкие поверхности". Ученый допустил возможность того, что второй случай отравления связан с неиспользованной порцией яда: "Это может быть вторичное отравление первой порцией, либо для убийцы подготовили несколько шприцов и они остались спрятаны где-то в округе". Он отмел версии о том, что это могли быть террористы-одиночки или негосударственные субъекты. По его словам, даже он не смог бы воспроизвести это вещество вне специализированной лаборатории. "Это была атака на государственном уровне", - заявил Углев The Independent. Британские спецслужбы готовятся к тому, что Россия предпримет новую атаку после окончания чемпионата мира по футболу, сообщает The Times. Они остерегаются очередной попытки покушения или кибератаки на крайне необходимый элемент инфраструктуры, такой как электростанция или система водоснабжения. Источник в Уайтхолле прокомментировал: "Настороженность из-за вероятности нападения враждебных государств, в том числе России, безусловно, существует. В этом мы всегда очень остро отдаем себе отчет". Высокопоставленный военный сказал, что Кремль склонен нападать, когда внимание мира отвлечено международным спортивным событием. "В поведении России есть закономерность - и в Грузию, и в Крым она вторглась во время международных спортивных мероприятий", - напомнил он. Авторы статьи отмечают: "Путин стремится представить свою страну в позитивном свете во время футбольного турнира. Но этим амбициям был нанесен удар из-за, по-видимому, случайного отравления российским нервно-паралитическим веществом двух британцев в субботу в Эймсбери". Корреспондент The Independent Оливер Кэрролл взял эксклюзивное интервью у Виктории Скрипаль, родственницы Сергея и Юлии, проживающей в Ярославле. "Половина города называет меня британской стервой", - говорит Виктория. Она вряд ли могла выбрать худшую неделю для начала предвыборной кампании в родном городе, пишет корреспондент. "Но женщина со знаменитой фамилией не собирается позволить событиями - или мнениям других людей - встать у нее на пути", - отмечает он. 45-летняя Скрипаль, бухгалтер по профессии, просто неутомима. "Мы перемещаемся в семейном Chevrolet в центр Ярославля, потом в двухкомнатную квартиру, где она проживает вместе с 90-летней бабушкой Скрипаль, мужем и двумя детьми", - рассказывает корреспондент. По ее словам, Виктория не понимает, почему в недавнем инциденте с отравлением британской пары в Эймсбери обвиняют Кремль. Существуют и более очевидные объяснения, говорит она, например близость Портон-Дауна, секретного военного исследовательского объекта. Скрипаль признает, что Юлия, которая провела большую часть детства в Европе, держится с ней холодно. Когда Юлия вернулась в Россию, она "смотрела сверху вниз" на "полненькую простоватую двоюродную сестру из провинции". Кэрролл добавляет, что у них имеются также "серьезные политические расхождения". Виктория утверждает, что британцы манипулировали ее родственниками, тщательно фабрикуя их публичные заявления. У нее самой было множество версий того, что на самом деле произошло в марте в Солсбери. Самой "убедительной" она считает такую: ее дядя стал жертвой глобальной политической игры, в которую вовлечены Дональд Трамп, Тереза Мэй и Россия. Виктория Скрипаль "может представить себе", что такой человек, как Андрей Луговой, мог отправиться в Лондон, чтобы убить своего бывшего коллегу, но не видит подобной логики в случае с ее дядей, который, по ее словам, не "торговал секретами" в отличие от Александра Литвиненко. По словам Скрипаль, ее не смущают сравнения с Луговым, который также стал депутатом в разгар скандала вокруг дела Литвиненко, - она уже много лет подумывала о политической карьере. Теперь она баллотируется в депутаты ярославского парламента от партии "Справедливая Россия", сообщает Кэрролл. Она собирается сосредоточиться на "создании новых школ и детского медицинского центра". "Кажется, только я понятия не имею, кто отравил четверых в Уилтшире, - пишет обозреватель The Guardian Саймон Дженкинс. - Говорят, только у русских есть этот яд, известный как "Новичок", - хотя британская исследовательская станция Портон-Даун, находящаяся зловеще близко от места происшествий, явно много о нем знает. Повторюсь, у меня нет никаких данных. Думаю, можно понять, почему Кремль мог захотеть убить бывшего шпиона, вроде Сергея Скрипаля, и его дочь, чтобы остальным не повадно было перебегать на сторону противника. Но зачем было так долго ждать с момента его бегства? И зачем все делать во время подготовки к такому политизированному событию, как чемпионат мира в России?" Министр внутренних дел Саджид Джавид сказал, что пора "российскому государству сделать шаг вперед и объяснить, что происходит". Его министр безопасности Бен Уоллес ранее пришел к тому же заключению, опираясь на то, что русские "разработали "Новичок", использовали в прошлом программы наемных убийств, имели мотив, форму и заявленную политику", передает Дженкинс. "Ясное дело, через три месяца после покушения на Скрипалей министры могли бы добыть какие-нибудь улики в пользу всех этих обвинений?" - пишет автор. "Очевидно, фрилансеры, одичавшие агенты или частные наемные убийцы могли действовать на большом расстоянии от Кремля. Но кто знает? (...) Это может быть, скорее, кто-то из его врагов, чем кто-то из его друзей или подчиненных", - говорится в статье. "Если улик в пользу того, что в отравлениях виновата Москва, так и не появится, политики - дураки. Если и правда был русский заговор, можно будет оправданно рассердиться, когда это докажут. До тех пор я рекомендую теннис", - шутит Дженкинс.