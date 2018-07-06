Почему футбол делает нас такими счастливыми (или несчастными)?

Вы можете считать футбол невероятным или глупым, от этого ничего не изменится: немногие другие события вызывают такую коллективную эйфорию, как чемпионат мира по футболу. На противоположной стороне находятся ненавистники этого вида спорта, они тоже чрезмерно бурно выражают свое неприятие. Подобный феномен объясняется характеристиками самого футбола и нашей потребностью поделиться с кем-то излиянием своих чувств, пишет журналистка Le Figaro Бландин Ле Кен.

В этом году, как и во время предыдущих ЧМ, мы констатируем одно и то же: футбол делает нас безумно счастливыми, говорится в статье.

Конечно, те, у кого вид футбольного поля и исступленные крики фанатов вызывают отвращение, не согласились бы с таким утверждением. Их сам ЧМ и его телевизионное освещение, не брезгующее никакими средствами, делает несчастными. Но кем бы вы ни были, сторонниками или противниками футбола, феномен остается неоспоримым: немногие - и даже никакие - другие события неспособны объединить такую массу людей в коллективном порыве, отмечает журналистка. "Ему нет равных", - считает Кристиан Бромберже, заслуженный профессор антропологии Университета Экс-Марсель и автор многих трудов по футболу. "Чемпионат мира по футболу - это нечто, сталкивающее все человечество, поскольку все страны знают и практикуют этот вид спорта".

Все поклонники футбола сходятся во мнении: одной из причин подобного пристрастия к ЧМ является отождествление людей со своим национальным флагом, передает автор статьи. "На уровне страны, например, политическая сфера является одним из мест проявления коллективного восторга. Но это всегда одна часть населения против другой. Никогда нет национального единства", - поясняет Жиль Вервиш, преподаватель философии и автор книги "С головы до ног: философия футбола".

"Чемпионат мира по футболу позволяет испытать чувство принадлежности к чему-то общему. Вот что слышится в словах "Мы выиграли!" - отождествление со страной, с ее национальным флагом". Еще здесь обнаруживается "идея катарсического боя", иными словами, то, что позволяет ощутить переживания, внушенные страстью, с тем чтобы лучше их вытеснить, так как "лучше сражаться на футбольном поле, чем с оружием в руках", полагает Вервиш.

Но почему же футбол - единственный вид спорта, привлекающий к себе такие толпы? Его правила просты, и по ним легко играть, независимо от того, где о них упоминают, отмечает автор статьи.

"Универсальность футбола обусловлена его простотой", - подтверждает Кристиан Бромберже, который усматривает в футбольном поле прекрасное зеркало бытия. "За 90 минут можно ощутить все эмоции, которые в жизни возможно опробовать лишь за долгое время: радость, гнев, несправедливость, разочарование..."

Удача, взаимопомощь, несправедливость: футбольный матч "возбуждает на поле, быть может, и фальшивые переживания, но они оказываются тяжелыми, когда существуют в настоящей жизни", считает Бромберже. Кстати, футбол часто сравнивают с греческой трагедией, поскольку один гол может полностью изменить направление всех эмоций, указывает журналистка.

Еще один элемент футбола: его не знающая равных медийность, говорится в статье. "Феномен массовости связан с популярностью футбола, который является одним из тех редких видов спорта, которым много занимаются и который сильно распропагандирован с помощью СМИ", - уточняет философ Жиль Вервиш.

Остается еще одно непонятное явление: то, что волнуются болельщики на трибунах стадиона, это еще куда ни шло, но как объяснить заклинания и приступы ярости перед телевизором, даже в полном одиночестве? - задается вопросом автор статьи. "На самом деле, это телевизионный феномен, ты не одинок", - поясняет Кристиан Бромберже. По его мнению, экран - это средство для подключения к единодушному порыву матча. "Ты испытываешь что-то не в одиночку. Это чувство еще больше усиливается от того, что об этом можно поговорить с другими. Эмоция переживается одномоментно, но она возрождается при обсуждениях".

В философском плане "быстро прослеживается параллель с опиумом для народа, то есть иллюзорным счастьем, о котором говорил Маркс, что позволяет угнетенным классам терпеть свое положение", дополняет Жиль Вервиш. Эксперт все же не склонен уподоблять любителей футбола с остальными: "Определенное поведение может оказаться притворным, становясь выражением социального снобизма. Когда мы смотрим футбольный матч, мы не верим в то, что он действительно способен изменить жизнь, он лишь отвлекает от нее. Это радость, а не долговременное счастье".