Когда необходимо бежать, Россия всегда оказывается чемпионкой мира

Вне зависимости от подозрений, сопровождающих ее усердие на футбольном поле, российская сборная продолжает преодолевать километраж, как никакая другая команда на этом ЧМ, пишут журналисты французской газеты Le Parisien Венсан Готье, Виктор Александр и Орлан Жезекелу.

118 км против Саудовской Аравии, 115 км против Египта... Эти цифры показывают общее расстояние, которое пробежали игроки российской сборной во время двух своих первых матчей, из-за чего в начале чемпионата нашлись те, кто удивленно вскинул брови, напоминают журналисты.

И как, после этого сборная одумалась? Отнюдь. В матче с Испанией россияне снова воспользовались возможностью измерить шагами поле вдоль и поперек с показателем в 145 км, которые они пробежали за 120 минут, то есть примерно 109 км за 90 минут. Эти усилия оказались не напрасными. Россия завоевала право в субботу в домашнем матче с Хорватией оспаривать место в четвертьфинале, говорится в статье.

Сколь бы интересным ни было общее расстояние, которое пробежала команда, оно является не единственным показателем, выявившим выдающиеся спортивные достижения России. Возьмем другой критерий - количество метров, которое пробежал каждый игрок в среднем за минуту. В этой категории русские снова оказываются чемпионами мира, с показателем пробега в 112,8 м. За ними следуют Сербия, Австралия, Германия и Дания, сообщают авторы статьи.

Многие российские игроки занимают верхние позиции в рейтинге самых бегающих футболистов. Шестеро из них фигурируют в первой двадцатке. С показателями в 125 метров в среднем за минуту Головин, Кузяев и Газинский даже вошли в топ-5, вслед за австралийцем Ирвином и сенегальцем Н'Дойе, говорится в статье.

"Но за чем именно столько бегают русские? За мячом. Дело известное - команды, у которых отнимают мяч, имеют склонность к тому, чтобы пробегать большее расстояние, - комментируют журналисты. - И умение владеть мячом - не сильная сторона российских игроков. С самого начала ЧМ они ни разу не преодолели показатель владения мячом в 50%".

"При составлении рейтинга игроков, которые больше всего пробежали без мяча, логическим следствием стало бы поместить футболистов российской сборной во главе списка. Лидирующее трио составят Гранат, который мало играл, и неутомимые Кузяев и Головин, - пишут авторы статьи. - В матче против Хорватии Модрича и Ракитича нетрудно вообразить, как все эти игроки, изголодавшись по мячу, продолжат рьяно набегать гектометры".