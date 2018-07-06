В пробелах законодательства проросла трава - несмотря на запрет марихуаны, во Франции открываются кофешопы

"Во Франции как грибы после дождя появляются так называемые кофешопы", - сообщает журналист швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung Рудольф Бальмер. От одноименных заведений в Амстердаме, на полках которых представлены продукты, содержащие марихуану, французские кофешопы отличаются химическим составом предлагаемой продукции.

Продукты с содержанием марихуаны, продаваемые с недавних пор во Франции, содержат менее 0,2% психотропного вещества тетрагидроканнабинола (ТГК). Поэтому речь идет о "сверхлегкой марихуане". Находчивые молодые предприниматели, открывшие кофешопы, считают, что они нашли пробел в законодательстве и нишу на рынке и ссылаются на европейские нормы. Французские власти ошарашены внезапным бумом "легальной марихуаны", передает издание.

В ЕС уже давно провели различие между обычной коноплей и марихуаной с психоактивным действием. Решающее значение имеет содержание ТГК. Изначально было установлено, что предельное содержание ТГК в легальной конопле не должно превышать 0,5%. Затем этот показатель был уменьшен до 0,3% и, наконец, в 1999 году, не в последнюю очередь под нажимом Франции, максимально допустимое содержание ТГК в марихуане было сокращено до 0,2%. Однако согласно уголовному кодексу Франции, выращивание, переработка, транспортировка и торговля коноплей запрещены, даже за хранение и потребление гашиша и "травы" можно получить наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Что же считать действительным: максимальное содержание ТГК, установленное ЕС, или полный национальный запрет? Очевидно, что здесь существует переходная зона, отмечает Бальмер.

Спрос на продукты с марихуаной в любом случае имеется. Так, в Париже на открытии первого кофешопа образовалась целая очередь, и через три часа в магазине все было распродано. Покупатели при этом очень разные, не все из них являются или были потребителями марихуаны. Например, 40-летний Марк (имя изменено) хочет использовать соцветия конопли для расслабляющего чая. 70-летняя женщина три раза не решалась зайти в магазин, прежде чем, наконец, с любопытством стала рассматривать представленное на витринах. Ассортимент, подчеркивающий "натуральный" аспект продукции, ей интересен. У "пригородных торговцев" она "никогда в жизни" марихуану не купила бы, призналась женщина.

Министр здравоохранения Франции Аньез Бузин хочет запретить кофешопы и соответствующим образом усовершенствовать законы для борьбы с наркотической зависимостью. Для нее ясно: если марихуана однажды и будет использоваться в качестве медикамента, то она определенно не будет продаваться находчивыми основателями кофешопов, которые благодаря пробелу в законодательстве всего лишь хотят заработать быстрые деньги, передает издание.