Где живут самые счастливые люди

"Финны занимают первые позиции не только в ооновском "Всемирном докладе о счастье", но и в других международных рейтингах. Почему?" - задается вопросом журналист немецкого издания Der Spiegel Дитмар Пипер.

Финны, возглавившие список самых счастливых стран во "Всемирном докладе о счастье", как и их североевропейские соседи, привыкли к первым строчкам в международных рейтингах: согласно многочисленным исследованиям, они живут в самой стабильной в политическом смысле, самой безопасной стране с лучшим правительством, высоким качеством жизни, чистой природой и почти без коррупции. К тому же, согласно одному из опросов, проведенных Европейской службой по исследованию общественного мнения Eurobarometer, финны больше остальных доверяют своим согражданам. Самые недоверчивые люди, по данным исследования, живут в Словакии, Греции и на Кипре, передает журналист.

Для самых благополучных стран "характерна убежденность в том, что счастье людей основывается на надежной системе социальной поддержки, на хороших государственных услугах, даже при условии, что за это нужно платить достаточно высокие налоги", говорит Джефри Сакс, руководитель подразделения ООН по поиску решений стабильного развития, которое выпускает ежегодный доклад о счастье.

Особое внимание в актуальном докладе уделяется последствиям миграции. "Показатели счастья иммигрировавшего населения почти равны показателям остального населения", - говорится в исследовании. Иными словами, и мигранты в Финляндии живут самые довольные.

Несмотря на то, что в страну прибыло достаточно много беженцев, "там не было ни эйфорических сцен теплого приема, как в Германии, ни дебатов об ошибках с самобичеванием". "Прагматично, корректно и со свойственным им стремлением к справедливости финны взялись за поставленные задачи и проблемы и сравнительно хорошо их решили", - отмечает автор статьи. При этом с 2015 года в управлении страной участвуют и правые популисты. Правда, в отличие от многих европейских стран, им не удалось занять доминирующую позицию в политической повестке дня.

"Широко распространенный прагматизм базируется на том, что люди осознают себя как честных, усердных работников. Финское представление о счастье не имеет ничего общего со "сладкой жизнью", - продолжает журналист. - Свое счастье нужно заработать, и приятное безделье финны позволяют себе лишь изредка".

То, что финны привыкли усердно работать и не оставаться без дела даже в свободное время, они связывают со своим историческим наследием. На протяжении многих столетий страна была бедной и зависимой и находилась в подчинении у больших соседей - сначала Швеции, потом России. Чтобы после отчислений правителям в Стокгольме и Санкт-Петербурге оставалось что-то еще, приходилось прилагать особые усилия, повествует Пипер.

Важное значение имеет и равноправие мужчин и женщин в Финляндии, отмечает автор. Будучи еще Великим княжеством Финляндским в составе Российской Империи, страна первой среди государств Европы ввела в 1906 году избирательное право для женщин. Политика равноправия не только отвечает финскому чувству справедливости, но имеет и экономические причины: страна нуждалась в женщинах в качестве рабочей силы.

Финны являются, вероятно, самыми довольными налогоплательщиками в мире, говорится далее. Из налоговых средств финансируются в Финляндии освещенные катки и лыжные трассы, бесплатные площадки для игры в теннис и пляжный волейбол, густая сеть библиотек и учреждений культуры. Здесь даже снова строятся общественные сауны, хотя частных саун в стране, говорят, больше, чем автомобилей.

"Сауна - это вообще центр финского счастья. Поход в сауну - часть повседневной жизни, но каждый раз ощущается как маленький отпуск. А финские врачи якобы даже выяснили, что частое посещение сауны сокращает риск сердечного приступа", - пишет Пипер в заключение.