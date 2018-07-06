Психолог пошутил над отраслевым журналом, опубликовав абсурдное "туалетное" исследование

"Консервативные политики подтираются в туалете левой рукой, сторонники "левых" используют правую руку. Этому выдуманному исследованию британского психолога удалось попасть на страницы отраслевого журнала. За этим случаем скрывается серьезная проблема", - пишет журналист немецкого издания Der Spiegel Йорг Рёмер.

Мнимое исследование Гэри Льюиса было посвящено проверке теории прайминга на примере политиков, что звучит вполне по-научному. Эта теория действительно существует, хотя и вызывает споры: предположительно, люди, внимание которых ранее было привлечено к определенной теме, затем могут проявлять соответствующие физические реакции. Так, люди двигались медленнее, после того как имели дело с темой старения - например, когда им показывали соответствующие картинки, пишет журналист.

Однако то, что исследовал Льюис на основе данной теории, звучит весьма абсурдно. Психолог якобы опрашивал британских депутатов на предмет того, какую руку они предпочитают использовать в туалете. Одни только упомянутые имена заставляют засмеяться: о своих привычках исследователю будто бы рассказали Борис Джонски, Тереза Мейби и Пласидо Доминго. Результат - естественно, выдуманный - гласит: депутаты, которые придерживаются правых взглядов, используют при оправлении нужды левую руку, а народные представители, поддерживающее левое направление в политике, наоборот, правую. Результат исследования - это настоящий прорыв, написал автор в своей работе.

Свое бредовое исследование, искусно облаченное в научную форму, Льюис представил в журнал "Психология и психотерапия" - и через несколько дней получил одобрение на публикацию. По словам Льюиса, изначально он лишь хотел развлечься и был удивлен, что дело дошло до публикации, ведь издание утверждает, что все статьи проходят проверку у независимых экспертов, передает Рёмер.

Как же ни одного эксперта не насторожили ни абсурдные имена респондентов, ни то, что Института междисциплинарных исследований политики и фекалий не существует, а имени исследователя (Льюис поменял написание своего имени) не найти в "Гугле"?

За публикацией абсурдного исследования скрывается феномен, который занимает международное исследовательское сообщество уже давно, - это так называемые хищнические журналы. Эти журналы, которых существует огромное количество, публикуются в режиме открытого доступа и взимают плату с авторов исследований за публикацию их работ. Такое встречается и в серьезных изданиях открытого доступа, поясняет Рёмер, однако в них редакционная правка может длиться месяцами.

Подобные случаи встречались и раньше. Например, в прошлом году некие исследователи представили и в итоге опубликовали исследование о связи пенисов с изменением климата, говорится в статье.

С помощью своей акции Льюис хотел обратить внимание на несерьезную модель деятельности хищнических журналов. Однако критике подвергаются и методы работы серьезных изданий, отмечает Рёмер. Так, по словам лауреата Нобелевской премии по медицине Рэнди Шекмана, из-за необходимости публикации исследований молодые ученые вынуждены работать в областях, в которых вероятнее всего можно прийти к сенсационным выводам.