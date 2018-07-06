Эксперт: "Химик без труда может воспроизвести "Новичок"

Дитер Ротбахер из CBRN, тренировочного центра Великобритании по защите от биологической, химической и ядерной опасности, прокомментировал в беседе с Der Standard инцидент с отравлением пары из Эймсбери нервно-паралитическим веществом "Новичок".

"Возможно, жертвы имели контакт с остатками вещества, использованного в марте (для атаки на Скрипалей), однако нельзя исключать и того, что боевое отравляющее вещество было применено повторно", - сказал Ротбахер.

"Новичок" относится к классу стойких отравляющих веществ, то есть может не разлагаться довольно долго, - пояснил Ротбахер. - Можно сравнить его с масляными каплями, более стойкими по сравнению с водяными. Если подобное вещество попадет под воздействие солнечных лучей или дождя, оно разрушится, несомненно, быстрее".

"Для отравления хватит и несколько микрограмм", - указал специалист из CBRN, отвечая на вопрос журналиста об эффективности проведенных после отравления Скрипалей мероприятий по обеззараживанию местности.

"До недавнего времени отравляющее вещество "Новичок" было известно лишь инсайдерам - его проб не было даже у специалистов аналитического центра OPCW, пока одна иранская лаборатория не предоставила организации эти пробы. Если иметь необходимую информацию и аппаратуру, химик без труда может воспроизвести небольшой объем этого вещества. Другими словами, нет доказательств того, что только Россия может производить "Новичок", - сказал Ротбахер.

Эксперт затрудняется ответить на вопрос о том, работает ли какая-нибудь лаборатория над производством "Новичка": официально, согласно конвенции о запрете химоружия, это запрещено. "Однако было доказано, что Россия еще какое-то время занималась соответствующими исследованиями и после вступления в силу конвенции в 1997 году", - отметил он.