Детокс-чудо? Ничего подобного! Почему вам следует избегать продуктов питания черного цвета

Черные бургеры, черные круассаны и даже черное мороженое: продукты питания с активированным углем сегодня в тренде. Они якобы связывают находящиеся в организме токсины. Однако эксперты предостерегают: такие продукты могут принести больше вреда, чем пользы, сообщает корреспондент Stern.

Активированный уголь, скрывающийся в продуктах под маркировкой Е153, действительно обладает некоторыми полезными свойствами. Неудивительно, что производители продуктов с активированным углем кричат об их пользе для здоровья: якобы уголь освобождает организм от токсичных веществ и обладает, таким образом, детокс-эффектом. Кроме того, он улучшает кожу и имеет омолаживающее действие. Но так ли это в действительности?

Убедительные исследования о длительном воздействии на организм продуктов с активированным углем отсутствуют, то есть сейчас нельзя предугадать возможные проблемы со здоровьем, которые могут появиться в результате потребления таких продуктов, отмечает автор публикации.

К тому же активированный уголь не разделяет вещества, которые он связывает. По данным баварского Общества защиты прав потребителей, активированный уголь вбирает в себя и ценные питательные вещества. "Если активированный уголь употреблять часто, это может привести к дефициту витаминов и минералов, а также к запору. Следует обратить внимание и на то, что активированный уголь связывает медикаменты, в результате чего они не действуют как надо", - передает автор статьи. Особенно проблематично это в случаях, когда люди полагаются на действие препаратов или зависимы от них, например, когда они принимают противозачаточные таблетки или обезболивающие.

Если употреблять продукты, содержащие активированный уголь, лишь от случая к случаю, то, по данным баварского Общества защиты прав потребителей, беспокоиться о здоровье не стоит. Однако тому, кто каждый день выпивает на завтрак чашку угольного латте с черной булочкой, следует пересмотреть свое питание.