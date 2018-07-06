Национальная сборная вызывает в России эйфорию и гордость

Успех национальной сборной, а также организация чемпионата мира по футболу возродили веру россиян в себя, пишет журналист Бенжамен Кенель на страницах швейцарской газеты Tribune de Geneve.

Успех сборной в воскресенье в матче против Испании погрузил Россию в эйфорию. "Ее" чемпионат мира по футболу, организация которого заслуживает похвал, как и славный и неожиданный путь ее национальной команды заставили страну, находящуюся в состоянии экономической стагнации и изоляции, вновь поверить в себя. Непопулярная пенсионная реформа, запущенная правительством в день матча открытия и первой победы российских футболистов, конечно, вызвала волну протестов. Однако СМИ уже не говорят ни о чем, кроме вратаря Игоря Акинфеева, ставшего героем после своих отраженных ударов в матче с Испанией, и субботнего четвертьфинального матча с Хорватией.

"Это подлинный всплеск народной радости, далекий от патриотических постановок, срежиссированных Кремлем в течение четырех лет националистической пропаганды после аннексии Крыма", - пишет автор статьи.

"1 июля, дата победы над Испанией, должна стать праздничным днем, так как это имеет для россиян больше значения, чем другие официальные праздники", - со всей серьезностью утверждает Юрий Петров, известный историк и футбольный фанат.

Спортивное событие также приобретает политический акцент. "Нашу Россию так стремились унизить в последнее время. Эта победа пойдет нам на пользу", - уверена болельщица Елена. Это намек на недавние геополитические кризисы, которые, в глазах Кремля и согласно его пропаганде, являются заговором Запада против Москвы, комментирует автор статьи.

"Ваши СМИ всегда находят что-то против нас: Крым, Сирия или допинг..." - сказал один болельщик перед встречей с Испанией.