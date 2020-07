6 июля 2020 г. Джордж Паркер | Financial Times Великобритания вводит санкции в отношении россиян и саудитов за нарушения прав человека "Доминик Рааб, министр иностранных дел Великобритании, в понедельник назовет первых иностранных граждан, которые столкнутся с визовыми запретами и замораживанием активов в связи с предполагаемыми нарушениями прав человека в рамках нового британского пост-брекзитовского режима санкций", - пишет Financial Times, добавляя, что среди тех, кто будет подвернут этим санкциям, будут русские и саудовцы. "Рааб, бывший адвокат по правам человека, настаивал на жестком режиме санкций, несмотря на опасения, высказываемые некоторыми представителями министерства иностранных дел, по поводу возможного влияния санкций на двусторонние отношения с некоторыми стратегическими союзниками, имеющими плохую репутацию в области прав человека, включая Саудовскую Аравию", - говорится в статье. "Правительственные чиновники работали над санкциями в отношении граждан России, Саудовской Аравии и Северной Кореи в соответствии с британской версией американского "Акта Магнитского" от 2012 года, названного в честь российского адвоката, который умер в московской тюрьме в 2009 году после того, как предположил причастность чиновников к налоговому мошенничеству, - сообщает газета. - Миинистерство иностранных дел Великобритании отказалось раскрыть имена лиц, включенных в первый список, составленный в соответствии с британским законом о санкциях от 2018 года. Однако ожидается, что в черный список Рааба, который будет представлен в парламенте в понедельник, войдут те, кто, по мнению Британии, причастен к смерти Магнитского". (...) По данным издания, также "Рааб нацелится на граждан Саудовской Аравии, подозреваемых в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашогги в 2018 году - шаг, который приведет к напряжению в отношениях с одним из крупнейших союзников Великобритании в Персидском заливе". "Новые санкции вступят в силу немедленно, замораживая британские активы названных Раабом, и запрещая им въезд в страну. Ожидается, что будут названы несколько десятков человек (...)", - констатирует газета. (...) "В интервью Financial Times Рааб заявил, что новый режим может быть расширен позднее в этом году и распространиться на такие вопросы, как коррупция, а также могут быть добавлены такие вопросы, как притеснение журналистов и притеснение людей из-за их религиозных убеждений. (...) Рааб назвал Магнитского "Солженицыным своего поколения", который был полон решимости разоблачать правонарушения, происходящие в сердце страны, которую он любил", - говорится в статье. (...) Источник: Financial Times