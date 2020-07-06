Охваченный Covid-19 штат Аризона вновь вводит ряд ограничений после того, как он слишком рано потерял бдительность

"Увеличение числа заболевших делает Аризону одним из новых эпицентров эпидемии в Соединенных Штатах: 94 500 случаев заражения и 1805 смертей", - пишет специальный корреспондент Le Figaro Адриан Жольмес.

"(...) Возобновление эпидемии Covid-19 вынудило губернатора Аризоны Дага Дьюси в понедельник объявить о закрытии баров, ночных клубов, спортивных залов и аквапарков на 30 дней. Дьюси также запретил собираться более чем по 50 человек. Школы откроются лишь 17 августа, то есть через две недели после запланированной даты", - говорится в статье.

"Не надо заблуждаться насчет того, что этот вирус исчезнет сам по себе", - пояснил Дьюси на пресс-конференции. "Мы ожидаем, что цифры ухудшатся, прежде чем произведут эффект те меры, которые мы принимаем сейчас".

"(...) В Аризоне эпидемия Covid с большим трудом поддается сдерживанию. После отмены карантинных мер 15 мая число случаев заражения возросло. Губернатор Дьюси начал с того, чтобы минимизировать повторное наступление эпидемии. Он подчеркнул, что больницы готовы противостоять такому росту, и что увеличение числа новых случаев отчасти объясняется увеличением количества тестов", - передает журналист.

"(...) На прошлой неделе в округе Марикопа, в состав которого входит город Феникс, где проживает более половины населения штата, ежедневно выявлялось 2 тыс. новых случаев заражения, что больше, чем в районах Нью-Йорка, которые в наибольшей степени пострадали в самый разгар эпидемии, - говорится в статье. "Аризона утратила контроль над пандемией", - предостерегает Детская больница Филадельфии, которая отслеживает данные по штатам.

"(...) Штат Аризона, расположенный на юго-западе Соединенных Штатов, одним из первых отменил карантинные меры. 15 мая разрешено было открыть бары и рестораны, тотчас стало проявляться попустительство в применении мер социального дистанцирования и ношения масок. В последние недели бары и ночные клубы Феникса были переполнены. "Мы слишком рано все открыли в Аризоне", - призналась в воскресенье мэр Феникса, демократ Кейт Гальего. - Мы стали одним из последних штатов, принявших карантинные меры, и одним из первых, кто их отменил... Я думаю, что повторное открытие ночных клубов дало сигнал о том, что мы снова победили Covid и, конечно, это не так ".

"Я думаю, что мы все видели фотографии некоторых мероприятий, проводимых в нашем штате в эти выходные, и результатом стало увеличение распространения вируса", - признал Дьюси. - Мы должны нажать на педаль тормоза". Губернатор порекомендовал людям оставаться дома, однако не издал указ о введении карантина", - говорится в статье.

"Бывший генеральный директор компании по производству мороженого Дьюси гордился тем, что управлял своим штатом как бизнесом. И ему пришлось признать, что пандемия не подчиняется правилам экономики. В марте губернатор, в соответствии с рекомендациями органов здравоохранения, приказал закрыть торговлю товарами не из списка первой необходимости и запретил публичные собрания, но только тогда, когда такие указы уже были приняты городами Тусон и Флагстафф", - комментирует Жольмес.

"(...) Во время митинга, организованного 23 июня по случаю визита Дональда Трампа в Аризону, Дьюси был одним из немногих, кто был в маске, украшенной цветами государственного флага", - пишет Le Figaro.

"Ношение маски на публике стало признаком политической принадлежности. Вице-президент Пенс и ряд республиканцев, включая лидера большинства Сената Митча Макконнелла, теперь носят ее, однако Трампа никогда не видели в маске. Его оппонент, демократ Джо Байден, систематически берет маску на вооружение во время своих поездок, возводя ее ношение в аргумент своей предвыборной кампании", - отмечает автор статьи.

"В крайне поляризованной Америке управление пандемией также стало вопросом политики. Трамп и часть республиканского электората считают, что эпидемия находится на грани исчезновения. Президент постоянно подтверждает свою уверенность в том, что Covid-19 скоро исчезнет", - говорится далее.

"Но эпидемия не подчиняется ни политическим наказам, ни электоральной карте. В первые месяцы года сильнее всего пострадали штаты с демократическим большинством, позднее очаги инфекции сместились на юг и запад Соединенных Штатов, достигнув опорных пунктов республиканцев", - отмечается в публикации.

"Доктор Энтони Фаучи, советник по здравоохранению Белого дома, заявил Конгрессу, что Соединенные Штаты "не полностью контролируют" пандемию коронавируса, добавив, что 50% новых случаев происходят из четырех штатов: Флорида, Калифорния, Техас и Аризона, - пишет Le Figaro. "Я очень обеспокоен, и я не удовлетворен тем, что происходит, потому что мы движемся в неправильном направлении... Мы действительно должны что-то с этим сделать, причем как можно скорее".