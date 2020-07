6 июля 2020 г. Ванесса Зоккетти | Le Figaro Показы мод онлайн, продвинутые интернет-магазины, релукинг... 2020 год становится годом виртуальной моды? "(...) В полдень 8 июня Chanel фактически отправила пользователей интернета в "Средиземноморскую прогулку". Круизный парад прошел в студии, без всяких авиаперелетов, в декоре морского побережья. Надо было просто нажать на chanel.com. Модный дом Dior тоже открывает в этом году особенный круиз с настоящим дефиле (22 июля в Лечче, Апулия, Италия), но без зрителей, за закрытыми дверями. Мероприятие будет транслироваться онлайн, конечно же, в соответствии с новой тенденцией фиджитал, которая сочетает в себе физическое и цифровое пространство с тем, чтобы предоставить потребителям наилучший возможный опыт", - пишет журналистка Le Figaro Ванесса Зоккетти. "Сходный вызов приняли те дома моды, которые готовятся к дефиле вне подиумов и с фотографиями, по случаю первой парижской цифровой Недели высокой моды (Haute Couture Online), которая проходит с 6 по 8 июля, и первой цифровой Парижской неделе моды (Paris Fashion Week Online), посвященной показу готовой мужской одежды, которая пройдет с 9 по 13 июля. Вслед за ними по такому же принципу будет действовать Милан", - говорится в статье. "Новые способы демонстрации моды - это вариации цифровых инициатив, число которых выросло во время карантина. Уроки танцев с Dior в Instagram, видеоуроки о том, как сделать пуф от Manufact'Home Fondation дома Hermès, советы по созданию дизайнерских бумажных кукол бренда Alexander McQueen, размещенные на YouTube, онлайн-беседы, организованные Prada для обсуждения "креативности в новом мире"... Модные бутики оказались закрыты, и бренды вынуждены были продолжать поддерживать связь со своими поклонниками", - поясняет журналистка. "В начале кризиса людям хотелось больше внимания, чем одежды. Чтобы существовать рядом с потребителями, брендам пришлось перейти от транзакционного дискурса к реляционному дискурсу, что породило самые разнообразные инициативы: кулинарные рецепты, советы по чтению и т. д.", - расшифровывает Янн Ривоаллан, соучредитель интернет-магазина The Other Store, специалист по цифровой стратегии. Таким образом, за два месяца бренды превратились в хороших виртуальных друзей, которые заботятся о своем окружении. Такой подход продолжается до сих пор. "В настоящее время мы наблюдаем изменение на продающих сайтах, возникают более качественные описания продуктов, более точные художественные указания. Цель состоит в том, чтобы сделать из интернет-магазина СМИ с редакционным содержанием, которое сопровождает посетителей", - добавляет Ян Ривоаллан. "(...) Как объясняет Янн Ривоаллан, в этой области был сломан стеклянный потолок: "Во время кризиса на сайтах, которыми мы управляем, 20% людей, которые покупали онлайн, делали это впервые. И все говорит о том, что они будут продолжать это делать", - уточняет он. Рефлекс теперь закреплен, и предложение расширилось", - пишет Le Figaro. "(...) Готье Борсарелло, специалист по винтажу, предвидел это явление, запустив свой интернет-магазин во время карантина, - говорится в статье. "Цифровые технологии - это будущее моды. Вероятно, это не идеальная формула для базовой одежды секонд-хенд, которая часто снабжена странным кроем и без примерки может кого-то разочаровать, но для премиальных винтажных вещей, как мои, покупка онлайн вполне возможна, потому что они интересуют клиентуру, состоящую из продвинутых любителей, привыкших к этим продуктам. У меня на складе лежал запас товаров, бутик был закрыт, мои консультационные миссии застыли в режиме ожидания, я сначала задумывал этот сайт как галерею, а не как магазин. Доступ к нему осуществляется с помощью кода, и я предлагаю только лимитированную коллекцию. Чтобы быть эффективным, интернет-магазин должен идеально позиционировать себя. Интернет размывает все, стирает впечатления. Черты стиля должны быть очень сильными, чтобы их могли понять". "(...) Эксперт по вопросам цифровой экологии Инес Леонардуцци, генеральный директор Digital for the Planet, считает: "Большая часть цифрового загрязнения вызвана производством и переработкой цифровых устройств. Подсчитано, что 25% загрязнения связано с их использованием. Покупка одежды в интернете - это действие, которое загрязняет окружающую среду, но это примерно то же самое, что брать машину, чтобы ехать в магазин. Поворотный момент в моде с точки зрения электронной коммерции не должен нас тревожить. С другой стороны, необходимо воспитывать и бренды, и потребителей. Бренды должны быть более внимательны к влиянию их логистики - откуда приходят продукты, куда они идут, как их транспортируют... Им также необходимо как можно дольше хранить свою компьютерную технику. Потребители должны внимательно следить за процессом доставки, например, отдавая предпочтение велосипеду. Они должны развиваться в сторону умеренности, избегая импульсивных онлайн-покупок, потому что цифровые технологии провоцируют побуждения, в частности, регистрацию кредитной карты, облегчающей оплату". Источник: Le Figaro