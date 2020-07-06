Расследованием убийства в Австрии занимается ведомство по борьбе с терроризмом

"После убийства критически настроенного к режиму чеченца в Австрии были арестованы два россиянина. Причины убийства пока неясны, ведомства изучают возможный политический мотив", - сообщает немецкий журнал Der Spiegel .

"В Австрии на глазах у всех был застрелен 43-летний соискатель убежища из Чечни. После преследования в Линце был арестован его 47-летний соотечественник, сообщила полиция. По данным представителя суда, был также арестован и помещен в следственный изолятор второй россиянин чеченского происхождения, который изначально рассматривался в качестве свидетеля. Он путался в показаниях во время допроса, что вызвало подозрение в его возможной причастности к преступлению".

"Инцидент, который, возможно, имел политический мотив, произошел вечером в субботу в Герасдорфе недалеко от Вены у входа в строительную фирму. Расследование начало земельное ведомство по охране конституции и борьбе с терроризмом. Причины преступления, по данным полиции, неясны", - говорится в статье.

"По сообщениям российских СМИ, убитый был критиком чеченского режима. (...) Мужчина якобы неоднократно высказывал критику в адрес чеченского президента Рамзана Кадырова, в том числе в видеоблоге. По данным Австрии, с 2007 года он числился в стране беженцем. Ему предлагалась охрана полицией, но он отказался".

"Министерство внутренних дел Украины сообщило новостному агентству AFP, что в 2017 году убитый давал показания по делу, в котором шла речь о нападении с огнестрельным оружием на мужчину, который планировал убийство шефа Кремля Владимира Путина. Во время нападения вблизи Киева мужчина был ранен, его жена была убита".

"Инцидент снова вызывает беспокойство о безопасности живущих в эмиграции чеченских диссидентов, - отмечает издание. - В феврале на чеченского блогера Тумсо Абдурахманова напали с молотком в его квартире в Швеции, он смог отбиться. Был арестован россиянин и его предполагаемая сообщница".

"Месяцем ранее в номере отеля в городе Лилле на севере Франции было обнаружено тело чеченского диссидента Имрана Алиева со 135 колотыми ранами".

"В инциденте в Австрии усматриваются параллели со случаем 2009 года, когда в Вене был застрелен чеченец, претендовавший на получение убежища. Он участвовал в процессе против Кадырова в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ). Речь шла об обвинении президента входящей в состав России республики в пытках. Прокуратура Вены пришла тогда к выводу, что жертву похитили и застрелили с его одобрения".

"В Германии в августе прошлого года средь бела дня в берлинском парке Малый Тиргартен был застрелен живший в эмиграции гражданин Грузии чеченского происхождения Зелимхан Хангошвили. Следователи предполагают, что убийство было совершено по заказу российского правительства", - напоминает Der Spiegel.