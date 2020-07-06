Суициды, наркотики, алкоголь: тихая смерть американского среднего класса

"Средняя продолжительность жизни в США все больше отстает от показателей других развитых стран. Экономисты Энн Кейс и Ангус Дитон задокументировали затяжную катастрофу", - пишет немецкий журналDer Spiegel.

"Пара написала книгу о болезни, симптомом которой является президентство Трампа и которая в случае его ухода не будет излечена еще долго, - отмечает журналист Беньямин Биддер. - Книга называется "Смерть от отчаяния". (...) И это не образное выражение экономического спада среди обширной части американского населения, а буквальный смысл: речь идет о сотнях тысяч человеческих жертв".

"Исходной точкой для исследования стало наблюдение, что последовательный рост продолжительности жизни - на протяжении столетия являющийся стабильной тенденцией во всех развитых странах - в Соединенных Штатах практически остановился в последние годы. США сильно отстают от таких стран, как Канада или Швеция", - говорится в статье.

"Высокая смертность почти всегда объясняется тремя причинами: сильно возросшим числом суицидов, алкоголизмом и сопутствующими ему заболеваниями, а также передозировкой наркотиками".

"В наибольшей степени это затрагивает группу населения, которую Кейс и Дитон называют white working class: белый рабочий класс без высшего образования".

"В то время как практически во всех других развитых странах смертность в этой группе населения в возрасте от 45 до 54 лет падает, в США она растет с конца 1990-х годов. Для белых американцев среднего возраста вероятность умереть в два раза превышает такую вероятность для жителей Швеции. С 1999 года число этих дополнительных человеческих жертв, которых можно было бы избежать, составило 600 тыс., большинство умерших были среднего возраста".

"Хотя рост смертности совпадает с началом опиоидного кризиса в США, не все объясняется только им. "Без ослабления белого среднего класса наркокризис не был бы таким масштабным, - аргументирует Дитон. - В обществе растет отчаяние. Это открыло возможности сбыта для фармацевтической промышленности, которая не регулируется должным образом".

"Началом этого кризиса, по мнению Дитона и Кейс, стали тектонические сдвиги на американском рынке труда, - передает издание. - Работники, которые раньше могли вести достойную жизнь и без высшего образования, все больше оказываются в затруднительной ситуации. С учетом инфляции зарплата более бедной половины американского населения не росла на протяжении полувека - белые мужчины без высшего образования и вовсе потеряли в период с 1979 по 2017 год 13% своей покупательской способности".

"Это влечет за собой не только материальные последствия: Кейс и Дитон показывают, как все больше ухудшается и состояние здоровья людей без высшего образования в возрасте 45-54 лет. Сегодня в этой возрастной категории хронические заболевания встречаются чаще, чем у американских пенсионеров. (...) На уровне округов число голосов в поддержку Дональда Трампа в 2016 году в большой степени соотносилось с числом людей, жизнь которых отягощена болезнями".

"Работники с низкой квалификацией также оказываются под давлением из-за роботов и глобализации. В отличие от многих европейских стран (...) в США отсутствуют государственные системы, смягчающие или препятствующие таким тенденциям".

"Трагичность заключается в том, что ни пострадавшие не имеют представления о действительных причинах своего бедствия, ни у Трампа нет решения для проблем своих избирателей. По словам Кейс и Дитона, избрание его президентом было бесцельным "жестом фрустрации и злобы, который ухудшил, а не улучшил ситуацию", - передает Der Spiegel.