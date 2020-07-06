Колодец на дне океана

"Ученые впервые обнаружили под водой орудия аборигенов. Там, где сегодня находится океан, некогда жили коренные жители Австралии", - сообщает немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

"Десятки тысяч лет назад Австралия была значительно крупнее, чем сегодня: по оценке экспертов, после последнего ледникового периода океан поглотил почти пятую часть изначального массива континента. Уровень моря поднялся примерно на 80 метров. К этому моменту в Австралии уже жили люди; большая часть свидетельствующих об этом археологических остатков находится сегодня на дне океана. Однако долгое время оставалось неясным, пережили ли остатки человеческой цивилизации сильный рост уровня моря. "Теперь у нас наконец-то есть первое доказательство того, что как минимум некоторые археологические остатки сохранились после увеличения уровня моря", - говорит Джонатан Бенджамин, руководитель исследовательской группы".

"На протяжении четырех лет археологи, геоморфологи, геологи, пилоты и водолазы исследовали дно океана вокруг архипелага Дампье у западного побережья Австралии. У мыса Брюгге на глубине около 2,5 метров исследователи обнаружили 269 артефактов из камня. (...) Большинство находок ученые изучили на дне моря. Некоторые им пришлось забрать в лабораторию: с помощью радиоуглеродного анализа исследователи установили, что обнаруженным орудиям как минимум 7 тыс. лет".

"В другом районе, у пролива Летучей пены, на глубине 14 метров ниже уровня моря археологи обнаружили остатки источника пресной воды, возраст которого оценивается как минимум в 8,5 тыс. лет. Исследователи подчеркивают, что указание возраста находок отражает лишь минимальное значение. Артефакты могут быть значительно старше - и, возможно, их гораздо больше. (...) В некоторых районах сегодняшнего архипелага материк некогда простирался на 160 км дальше в сторону Индийского океана".

"Но как именно ученые определили, где им искать орудия аборигенов? (...) Чтобы ограничить район поиска, члены команды облетали территорию на небольшом самолете и составляли карту суши и дна океана с помощью гидролокационной техники и техники лазерной локации. Исследователи также запускали над океаном дроны. (...) Ученые опускались под воду там, где, как они предполагали, раньше находились долины рек или ложе морей. Как полагают ученые, вблизи этих водоемов аборигены проводили много времени. Также они вели поиски на каменистых территориях, где первые жители Австралии предположительно искали ископаемые для своих каменных орудий. Ученые также дополнительно расспрашивали их потомков о возможных местах поиска. (...) "Для местных жителей - в отличие, например, от Европы, - находки имеют сегодня сильное социальное значение", - говорит Бенджамин".