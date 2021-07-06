Более сотни мигрантов из Белоруссии каждый день

"Белорусский правитель Александр Лукашенко воплощает в жизнь свою угрозу и отправляет мигрантов через границу в Европейский Союз. В связи с этим в Литве объявлено чрезвычайное положение", - пишет немецкое издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

"С пятницы пограничная служба Литвы ежедневно задерживает более сотни мигрантов, незаконно проникших в страну через поросший лесом приграничный район с Белоруссией. Большинство из них попали в страну в районе Друскининкая, недалеко от стыка границ с Белоруссией и Польшей", - передает издание.

"Всего с начала года на границе с Белоруссией было задержано более 1200 мигрантов - при этом за весь прошлый год был задержан только 81 человек, - указывает FAZ. - Правительство рассматривает это как инструмент "гибридной войны" режима Лукашенко против Европейского Союза. В этом году диктатор публично угрожал, что раньше Белоруссия останавливала на границе "наркотики и мигрантов", но это изменится".

"Министр внутренних дел Литвы Билотайте сообщила, что она направила запрос во все муниципалитеты страны с трехмиллионным населением о том, могут ли они принять мигрантов и сколько это будет стоить. Ответы должны быть представлены к среде. Пока что мигрантов - в основном из Ирака, Ирана, Сирии, африканских стран и самой Белоруссии - обычно задерживают и отвозят в стихийно сооруженный палаточный городок недалеко от Пабраде. Планируется также построить еще один палаточный городок", - говорится в публикации.

"Литовское правительство, по-видимому, также хочет мобилизовать солдат и даже членов стрелковой ассоциации, чтобы держать ситуацию под контролем", - отмечает издание.

"Либеральный мэр столицы Вильнюса Ремигиюс Шимашюс скептически отнесся к призыву правительства. По его словам, он не может предоставить мигрантам комфортное жилье. В качестве варианта размещения могут рассматриваться здания школ, но не отели. Он призвал "говорить открыто и дать понять международному сообществу и потенциальным мигрантам, что мы не та страна, которая будет держать ворота открытыми и где они будут жить беззаботно и хорошо".

"Сначала мигрантов нужно принять "по гуманитарным причинам", но этого, по словам политика, недостаточно: "Нам нужен либо забор, либо живая преграда, либо что-то еще, чтобы ограничить их численность. Сегодня у нас сотни мигрантов, они могут стать десятками тысяч, если не решить проблему на корню". Что именно он имел в виду, Шимашюс не пояснил".

"В понедельник министр внутренних дел Билотайте объявила, что при возможности процедура предоставления убежища будет сокращена до десяти дней. (...) Представители Литвы также отправятся в Ирак и Турцию для обсуждения вопросов возвращения мигрантов. Имеются также признаки того, что людей собирали в Белоруссии в специальных центрах, чтобы затем организованно переправить их в Литву в рамках "умышленной и хорошо организованной акции", - передает издание.

"Тем временем европейское агентство по охране границ Frontex направило десять сотрудников и несколько автомобилей в страны Прибалтики для оказания помощи, большинство в Литву, остальные в Латвию. Отправка еще тридцати сотрудников запланирована на этот месяц. "Сейчас мы направили обращение ко всем государствам ЕС с просьбой предоставить персонал", - сказал в понедельник в разговоре с FAZ представитель ведомства".

"По его словам, сотрудники из других стран приезжают со своим служебным оружием, но без права арестовывать кого-либо: "В каждом патруле есть местный сотрудник, который может это сделать". Представитель ведомства не стал комментировать вопрос о том, содействует ли Белоруссия нелегальной миграции. "Мы наблюдаем тенденцию, когда определенные страны за пределами ЕС используют мигрантов в качестве геополитического инструмента, что делает Frontex еще более важным", - передает его слова FAZ.