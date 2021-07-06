Шокирующая чудовищность плохо сработанного ответа на пандемию

(...) "(...) Российские власти неоднократно упускали почти каждый шанс победить пандемию. Их массивный, раздутый пропагандистский аппарат не справился с той единственной задачей, для которой он был предназначен: доносить информацию. Вместо этого пандемия усугубила кризис доверия между российским правительством и гражданами. Теперь кампания в преддверии парламентских выборов в сентябре может еще больше усложнить борьбу с пандемией, поскольку правящая партия "Единая Россия", возможно, еще в большей степени не будет гореть желанием водить такие непопулярные меры, как карантин", - пишет на страницах Foreign Policy Алексей Ковалев, редактор отдела расследований издания Meduza*.

"Российские независимые наблюдатели и журналисты, в том числе я и мои коллеги из Meduza*, уже в конце весны 2020 года знали, что в действиях России по борьбе с пандемией что-то идет ужасно неправильно. Мы изучили статистику и констатировали, что во многих регионах России смерти от COVID-19 недооценивают. Согласно официальной статистике того времени, в 2020 году десятки тысяч россиян умирали от загадочной эпидемии пневмонии, не связанной с COVID-19. Вряд ли это было правдоподобно. Более вероятное объяснение: российские региональные власти списывали большинство случаев COVID-19 на "внебольничную пневмонию", - пишет он.

"Нет никаких доказательств приказа о сокрытии сверху. Скорее всего, региональные губернаторы просто скрытничали, чтобы не быть теми, кто приносит Кремлю плохие новости. Занижение сведений о случаях COVID-19 на ранних этапах пандемии, вероятно, заставило многих россиян сомневаться в существовании вируса или убаюкивать себя ложным чувством безопасности, хотя данных опросов, подтверждающих это, нет. Несомненно то, что к ноябрю 2020 года, согласно данным независимого социологического института "Левада"**, большинство россиян не доверяли правительственным данным о COVID-19: 33% считали их слишком низкими, а 28% считали их преувеличенными".

"В следующий раз я испытал дурное предчувствие в начале декабря 2020 года, когда позвонил в местную поликлинику во время начала внедрения вакцины "Спутник V". В то время право на получение вакцины имели только определенные категории передовых работников. Однако внедрение вакцины было настолько медленным, что в поликлинике мне сказали, что не имеет значения, что я не в приоритетной группе, и спросили, могу ли я прийти прямо сейчас. Так я и поступил, став одним из первых россиян, вакцинированных "Спутником V". После каждой из двух требуемых доз я лежал с гриппоподобной лихорадкой и усталостью в течение нескольких дней, но выздоравливал без каких-либо осложнений. Теперь я защищен от вируса, имея впечатляющий уровень антител к шиповидному белку. Я по-прежнему соблюдаю социальное дистанцирование, когда это возможно, избегаю больших общественных собраний и ношу маску", - указывает автор публикации.

"Удивительно, но шесть месяцев спустя я являюсь частью лишь крошечного меньшинства россиян, которые выбрали вакцинацию - или сумели сделать это в условиях хронической нехватки доз вакцины. Несмотря на ранний старт производства собственной вакцины, сейчас Россия сильно отстает. На момент написания статьи полностью вакцинированы около 12%, в то время как однократную дозу вакцины получили еще 4,7% - это гораздо более низкий уровень вакцинации, чем в Китае и Бразилии, не говоря уже о большинстве развитых стран. И россияне непоколебимы в своих убеждениях против вакцинации: согласно недавнему опросу Morning Consult, в России сейчас один из самых высоких в мире уровней скептицизма: 35% заявили, что не хотят вакцинироваться. Даже в США, где свирепствует скептицизм в отношении вакцин, только 19% антипрививочников. (...)"

"По сути, ситуация настолько плачевна, что в некоторых регионах России уже снова вводятся карантинные меры. В Москве городские власти ввели обязательную вакцинацию для определенных категорий государственных служащих и работников сферы услуг и запретили непривитым людям входить в бары и рестораны. Но россиян не так-то легко запугать: сейчас процветает черный рынок фейковых свидетельств о вакцинации. Также есть сообщения о том, что россияне давали взятки за то, чтобы их дозу вакцины утилизировали, а им вводили физиологический раствор", - говорится в статье.

"Ничто из этого не должно вызывать удивления. Вместо того, чтобы продвигать меры безопасности и проводить кампании в поддержку вакцинации населения, российские государственные СМИ потратили чрезмерное количество времени, высмеивая другие страны за их жесткие локдауны - которые Россия никогда не вводила - и уничижая их вакцины. (...) Телевизионные новостные программы и государственные информационные агентства (...) с ликованием освещали все осложнения и несчастные случаи, связанные с вакцинами, производимыми BioNTech-Pfizer, Moderna и AstraZeneca, и злорадствовали над каждой заминкой в разработках (...). Между тем, российская сеть RT, вещающая на зарубежье, кормит западную аудиторию антипрививочными теориями заговора, сравнивая локдауны и другие ограничения с нацистской оккупацией и апартеидом. Та же самая искаженная риторика сейчас распространяется и в России (...)", - пишет Ковалев.

"Среди россиян причины отказа от вакцинации различаются - некоторые говорят, что "Спутник V" был разработан в спешке и одобрен до того, как стали доступны данные испытаний III фазы. Другие настаивают на том, что им не нужны вакцины, поскольку они уже выздоровели после COVID-19. Еще большее количество цепляются за пестрый набор теорий заговора об Антихристе или тайной клике, стремящейся сделать россиян бесплодными. Российские вакцинные скептики встречаются во всех сферах общества; в их ряды входят правые православные, левоцентристские парламентские лидеры и антипутинские активисты. Если бы существовала антивакцинная партия, она бы легко победила "Единую Россию" на предстоящих выборах", - предполагает автор публикации.

"Не все непривитые россияне разделяют теории заговора или находятся под влиянием примера высокопоставленных правительственных чиновников, которые не носят маски на публике, не говоря уже о том, чтобы сделать себе прививку в эфире национального телевидения. Иногда доз попросту не хватает, особенно в отдаленных регионах России. Еще в декабре, когда первая партия "Спутника V" прибыла в Аргентину, некоторые россияне ворчали, что в Буэнос-Айресе доступно больше доз российской вакцины, чем в крупных городах России", - говорится в статье.

"Фактически менее чем через месяц после того, как Аргентина стала первой иностранной страной, внедрившей "Спутник V" в декабре 2020 года, она вакцинировала российской вакциной больше людей, чем вся Россия за пределами Москвы, согласно российскому независимому новостному сайту Mediazona. Даже сейчас доклады Министерства здравоохранения Аргентины являются самым обстоятельным источником информации о безопасности "Спутника V". И они подтверждают то, что российское правительство так и не смогло донести до своих граждан: первая российская вакцина действительно безопасна и эффективна", - подчеркивается в статье.

"Однако сегодня Аргентина недовольна своим соглашением с Россией: по состоянию на конец июня она получила лишь малую часть того количества доз, которое было обещано доставить к марту. Таким образом, вместо того, чтобы укрепить международный имидж России, попытка Москвы использовать вакцинную дипломатию обернулась очередным провалом. По данным Bloomberg, по состоянию на середину июня Россия доставила только 17 млн из почти 900 млн доз, обещанных клиентам по всему миру. Аргентина и Мексика уже обращаются к другим производителям вакцин. 29 июня в неловкое положение поставила Россию и Гватемала, потребовав возврата авансового платежа за недоставленную партию "Спутника V". (...)"

Теперь же, когда предпринимаются серьезные ограничительные меры, низкий уровень вакцинации, вероятно, вырастет, говорится в статье. "(...) Но внезапное ужесточение политики во времена пандемии после многих месяцев непоследовательности и отсутствия положительных примеров подрывают и без того низкое доверие к правительству. Несмотря на то, что рестораны сейчас закрыты для большинства россиян, с общественными собраниями на тысячи человек, очевидно, в порядке. В общественном транспорте маски обязательны, но не в Государственной Думе или на митингах "Единой России". (...)", - говорится в публикации.

"Но признаки того, что некоторые россияне, по крайней мере, размышляют о том, чтобы отнестись к пандемии серьезно, есть. Теперь, когда в Москве идет пикетирование против новых мер в области здравоохранения, то же государственное телевидение, которое вело поддержку протестов против локдаунов в Лондоне, Париже и Брюсселе, внезапно замалчивает подобные протесты в России. Мрачным тоном комментаторы теперь призывают свою аудиторию как можно скорее пройти вакцинацию. Но ужасная российская статистика не лжет: к настоящему времени этих усилий слишком мало и они предпринимаются слишком поздно", - заключает автор.

* - средство массовой информации, внесенное Минюстом РФ в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента

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