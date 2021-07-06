Жаир Болсонару на скамье подсудимых после губительных последствий Covid в Манаусе

(...) "Число смертей в Манаусе, городе с населением более 2 млн жителей, плотно окруженном густыми джунглями Амазонки на севере и огромными реками на юге, стабилизировалось после пика в конце января (официально зарегистрировано почти 10 тыс. смертей, но эта оценка в значительной степени недооценена из-за отсутствия тестов и высокой доли смертей в домашних условиях). Однако бдительность жителей теперь стала их второй натурой. (...) В то время как Бразилия в конце июня преодолела рубеж в 500 тыс. погибших, став второй страной по количеству смертей после США, парламентское расследование пытается пролить свет на борьбу с пандемией в стране и на коллапс общественного здравоохранения в Манаусе. Сделало ли правительство президента Бразилии Жаира Болсонару все необходимое для сдерживания передачи вируса? Или наоборот, способствовало его распространению?" - пишет специальный корреспондент Le Figaro в Манаусе Диана Жанте.

"(...) Болсонару, как и его тогдашний американский коллега Дональд Трамп, большим поклонником которого он является, говорил о коронавирусе как о "маленьком гриппе", вводил в заблуждение толпы и сам отказывался носить маску. Он нападал на мэров и губернаторов, которые устанавливали карантин, даже частичный, - отмечает автор статьи. "Я сожалею из-за жертв (коронавируса), действительно сожалею, но все мы умрем однажды, и нет смысла избегать этой реальности. Мы должны перестать быть страной дегенератов", - заявил бразильский лидер в ноябре 2020 года.

"И хотя Трамп в конечном итоге переметнулся в другой лагерь и стал инвестировать большие суммы в гонку вакцин, Болсонару и по сей день продолжает продвигать неэффективные методы лечения. Парламентское расследование, начатое 27 апреля, иногда принимает вид теленовеллы, в которой союзники и противники президента сталкиваются и выходят из себя. Ежедневно транслируемое на телеканале Senado TV - Общественного сената Бразилии - расследование имеет рекордные рейтинги, причем его пики иногда превышают телевизионные реалити-шоу. Среди звездных свидетелей фигурируют Луис Энрике Мандетта, Нельсон Тейх и Эдуардо Пазуэлло, три бывших министра здравоохранения, сменившие друг друга во время пандемии", - говорится в статье.

"Дебаты быстро сосредоточились на "раннем лечении" или "наборе Covid", такое название получил коктейль лекарств, который долгое время отстаивал Болсонару для лечения пациентов с Covid-19, и который включает противомалярийное средство хлорохин и его производное, гидроксихлорохин, которому он безгранично доверяет. Несмотря на публикацию исследований, демонстрирующих неэффективность хлорохина уже в мае 2020 года, а также по мере того, как Бразилия становилась глобальным эпицентром пандемии, высокопоставленные официальные лица, дипломаты и сам президент в течение всего года продолжали мобилизоваться на пропаганду использования этого "чудодейственного" средства", - пишет Le Monde.

(...) "Так обстояло дело в Манаусе, где правительство продолжало упорствовать, несмотря на серьезность кризиса. После уведомления местных властей о том, что компания, поставляющая кислород в столицу штата Амазонас, не сможет удовлетворить растущий спрос, министерство здравоохранения отправило туда несколько сотен баллонов - количество, которое эксперты считают смехотворным, учитывая сложившуюся ситуацию, - но также и партию в 120 тыс. таблеток гидроксихлорохина. В начале января, когда больницы больше не могли принимать новых пациентов и количество смертей в домашних условиях увеличилось более чем вдвое, Пазуэлло поехал в столицу Амазонаса с некоторыми чиновниками из министерства здравоохранения, в том числе с доктором Майрой Пиньейру, более известной в правительстве, как "капитан хлорохина", - указывает автор публикации.

(...) "По мнению бразильского вирусолога Маркуса Ласерды, разоблачения парламентской комиссии по расследованию ужасны. "Это совершенно неприемлемо. Я умираю от стыда при виде таких вещей", - раздраженно выпалил он, сидя в своем офисе в Фонде тропической медицины Манауса. Ласерда провел одно из первых опубликованных исследований потенциально вредных побочных эффектов хлорохина для пациентов с Covid.

(...) "Усилия государственных властей по продвижению "набора Covid" контрастируют с их нежеланием добиваться получения вакцин. Парламентское расследование подтверждает это: в течение нескольких месяцев администрация Болсонару делала ставку на вакцину AstraZeneca Оксфордского университета, закрывая двери для других фармацевтических препаратов. Между тем, в Бразилии находятся две крупнейшие государственные лаборатории, являющиеся мировыми производителями вакцин, и ее опыт проведения кампаний по вакцинации принес ей международное признание", - комментирует журналистка.

"Осознавая данное преимущество, лаборатория Pfizer тоже захотела сделать страну своей "витриной" в Латинской Америке. Но ее неоднократные предложения с сентября 2020 года оставались без ответа в течение двух месяцев. Сегодня только 12% бразильцев получили дозы, необходимые для вакцинации против коронавируса. Ласерда сожалеет, поскольку Бразилия должна была стать лидером во время этой пандемии. "Но министерство здравоохранения так и осталось безмозглым. Там все либо радикальные болсонаристы, либо военные", - сказал он, имея в виду около 20 военных, назначенных в министерство в прошлом году.

(...) "Штат Амазонас в два с половиной раза больше Франции, но он до сих пор не имеет коек для интенсивной терапии за пределами столицы Манауса. Во внутренних районах, где коренные народы и традиционные общины живут вдоль рек, были улучшены отделения неотложной помощи. Но тяжелобольные пациенты продолжают зависеть от транспортирования. "Вы думаете, что ситуация в столице ужасная, но внутри штата она в 1000 раз хуже", - сказал Луис Маркес, родившийся в деревне, расположенной в нескольких часах езды на судне от Манауса.

"В муниципалитете Манакапару, где получил образование этот 32-летний пульмонолог, врачи полевого госпиталя, построенного во время пандемии, без средств и обучения оказались беспомощны: "Люди попадали в этот госпиталь, чтобы там умереть". Маркес обходит небольшие устройства интенсивной терапии, собранные в домашних условиях с использованием подручных средств. С 7 утра до поздней ночи, семь дней в неделю, он находит время, чтобы объяснить семьям пациентов, как лучше бороться с Covid-19, - пишет Le Figaro. - Он считает, что вирус является не единственным виновником, достойным оказаться на скамье подсудимых. Он указывает пальцем на пропаганду со стороны властей. "Я думаю, что больше всего жизней спасает надлежащее информирование".