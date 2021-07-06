Несмотря на вариант Дельта, правительство Бориса Джонсона хочет снять большинство санитарных ограничений в Англии

(...) "Вариант Дельта? Даже он нам не страшен... Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в понедельник, 5 июля, подтвердил то, что 19 июля должны быть сняты все ограничения, до сих пор действующие в Англии (Шотландия, Северная Ирландия и Уэльс следуют своей собственной стратегии в области здравоохранения)", - пишет корреспондент Le Monde в Лондоне Сесиль Декуртье.

"Введенное летом 2020 года ношение маски в общественном транспорте и в магазинах теперь станет необязательным. Также исчезнет правило соблюдения социальной дистанции хотя бы 1 метр: рестораны, бары, театры, кинотеатры смогут снова открыть свои двери на полную мощность", - говорится в статье.

(...) "К 19 июля у нас может быть около 50 тыс. случаев ежедневно, количество госпитализаций увеличится, и мы должны привыкнуть к мысли, что, к сожалению, будет больше смертей", - признал Джонсон на пресс-конференции на Даунинг-стрит. "Но к 19 июля всем взрослым будет сделана первая доза вакцины, а две трети получат две дозы", - добавил премьер-министр, указав, что окончательное решение по поводу "Дня свободы" власти будут принимать 12 июля", - пишет Le Monde.

"Благодаря вакцинам связь между заражениями, госпитализациями и смертями ослабла, но не нарушилась полностью", - уточнил Патрик Валланс, главный научный советник Даунинг-стрит, оправдывая решение правительства "жить с вирусом".

"Теперь каждый сам будет решать, носить ему маску или нет", - добавил Борис Джонсон, уточнив, что, со своей стороны, "он по-прежнему будет носить ее в помещениях, заполненных людьми".

(...) "Между тем, Соединенное Королевство переживает третью волну пандемии: "В настоящее время в Англии один человек из 210 заражен коронавирусом", - признал Патрик Валланс, указав, что "количество госпитализаций увеличивается, но остается низким", а эффективность вакцин составляют не менее 90% в плане избегания госпитализаций и смертей (даже в случае продукта Oxford-AstraZeneca).

(...) "Главный медицинский советник правительства Великобритании Крис Уитти осторожно добавил, что "модели [доступные правительству] предполагают, что количество госпитализаций [в связи с третьей волной] достигнет уровней, наблюдавшихся в январе [во время второй волны]". По сути, Национальная служба здравоохранения Великобритании (NHS) должна поглотить новую волну заражений даже без санитарных ограничений", - комментирует автор статьи.

(...) "Сделанные в понедельник объявления не вызвали особого энтузиазма: по данным опроса, опубликованного институтом YouGov, 71% опрошенных британцев считают, что в общественном транспорте ношение масок должно оставаться обязательным", - указывает журналистка.

(...) "Сьюзан Мичи, директор Центра изменения поведения Университетского колледжа Лондона и член подкомитета SAGE, научного совета при британском правительстве, написала в Twitter, что "разрешить увеличение количества передач инфекции в сообществах - это все равно что на высокой скорости строить новые фабрики вариантов".

"Правительства Шотландии и Уэльса уже дали понять, что проявят большую осторожность. В Шотландии ношение маски должно продолжаться и после "Дня свободы", намеченного на 9 августа, - отмечается в публикации. - "В Уэльсе, как всегда, мы будем подчиняться научным данным, а не политике", - сказала Элунед Морган, министр здравоохранения Уэльса.

(...) "В любом случае, Борис Джонсон старательно избегал обещаний, как он делал всю весну, по поводу того, что снятие ограничений будет "необратимым". "Эта пандемия очень далека от завершения, мы должны оставаться осторожными", - признал он, в то время как Уитти уже предсказал "вероятно, уязвимую зиму", "очень сложную для NHS из-за Covid и других респираторных заболеваний".