Европа ищет способы массовой вакцинации, балансируя между обязательностью и стимулированием

(...) "Четвертая волна была объявлена на осень. Однако из-за варианта Дельта она может обрушиться на Европу уже в конце июля. Соответственно во всех министерствах здравоохранения на континенте преобладает одно и то же беспокойство: ускорить вакцинацию медперсонала и населения, чтобы достичь уровня охвата 80%, что считается синонимом коллективного иммунитета", - пишет журналист швейцарской газеты Le Temps Марк Альгёвер.

(...) "Во Франции идет очень острая полемика. Только 64% больничного персонала получили две дозы, а в домах престарелых эта доля снижается до 57%. Речь идет о том, чтобы "попросить их выполнить свои обязательства до конца", - настаивал министр здравоохранения Оливье Веран, поддержанный обращением 96 врачей в Journal du Dimanche. (...) Работодатели хорошо восприняли эту меру, но упрямцы получили поддержку Всеобщей конфедерации труда, так, генеральный секретарь профсоюза Филипп Мартинес ратовал за то, чтобы "убеждать, а не принуждать".

"Италия уже отважилась на обязательность. С апреля все участники системы здравоохранения должны пройти вакцинацию под угрозой перевода на другую работу или временного отстранения от должности без выплаты денежного содержания. Первое сопротивление проявилось в субботу, когда 300 медработников Ломбардии обратились в суд ", - отмечает автор статьи.

"Англия, где от Covid-19 умерли 40 тыс. медработников, в середине июня ввела такое требование для персонала домов престарелых и может распространить его на всю систему здравоохранения. Но юрисдикция Лондона ограничена: Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия не прислушались к этому призыву", - продолжает он.

(...) "Некоторые опасаются давления, которое может отпугнуть рабочую силу в данном секторе, подчеркивает один из влиятельных профсоюзов Великобритании GMB, "где и без того трудно нанимать и удерживать", - передает журналист. - Несколько исследований, судя по всему, подтверждают это опасение, как отмечает British Medical Journal: "По шкале от 1 до 5 каждый дополнительный шаг давления на сотрудников в плане требования вакцинации увеличивает вероятность отказа на 75%".

(...) "Лотерея, бесплатные гамбургеры или пиво - с весны этого года несколько американских штатов занялись поиском наилучшей приманки. Немногие европейские страны пошли по этому пути, большинство из них считают, что получения санитарного пропуска будет достаточно для того, чтобы убедить своих граждан", - пишет Le Temps.

(...) "Ни одно европейское правительство не провозгласило обязательную вакцинацию всего населения, однако российские власти, столкнувшиеся с ростом числа заражений и сильным вакциноскептицизмом, фактически пошли по этому пути. К середине августа в сфере обслуживания десяти регионов страны должны быть вакцинированы 60% сотрудников", - указывает Альгёвер.

(...) "В беспрецедентной и исключительной ситуации нужны исключительные и временные меры", - утверждают Мари Бейль-Норман и Фабьен Пенсон в статье, опубликованной в Libération. Два исследователя ратуют за стимулирование как "меньшее зло по сравнению с обязательностью вакцинации", которая "может окончательно отвратить часть населения". Но "однажды появившееся стимулирование не должно заслонять ту педагогическую составляющую, которая останется в значительной степени необходимой для вакцинации, тем более что она может потребовать регулярных напоминаний".

"Такому подходу противоречит недавнее исследование Гентского университета (Бельгия), проведенное на выборке численностью 14 тыс. человек. "Не попадитесь в ловушку вознаграждения", - заключает Маартен Ванстенкисте. Бельгийский психолог обнаружил, что материальные поощрительные меры воспринимаются как средство давления. Исследователь рекомендует следовать "ритму колеблющихся, чтобы они сами могли принять осознанное решение", и призывает формировать у медперсонала коммуникацию, "благоприятствующую самостоятельности действий" неопределившихся", - резюмирует Le Temps.