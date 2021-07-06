Под постоянной угрозой Запада

"Не в последнюю очередь для отграничения от Запада Москва придерживается привычных взглядов. Личные свободы и свобода поведения в обществе не входят в повестку дня Путина", - комментирует немецкое издание Die Tageszeitung утвержденную Владимиром Путиным новую стратегию национальной безопасности России.

"Последняя стратегия была представлена в 2015 году, и с тех пор мало что изменилось, - отмечает журналист Клаус-Хельге Донат. - Впрочем, ясно, что Запад остается в восприятии Кремля угрозой. "Вестернизация" культуры усиливает угрозу утраты Российской Федерацией своего культурного суверенитета", - говорится в 44-страничном стратегическом документе Путина. Традиционные духовно-нравственные ценности России подвергаются активным атакам со стороны Запада, утверждается в документе".

"Звучит несколько странно, ведь постоянными подрывными маневрами Россия добивается максимального внимания на мировой арене. Если бы она этого не делала, на нее обращали бы меньше внимания. Однако самооценка России этого не потерпит. Россия на протяжении веков ощущает себя под угрозой. В XIX веке конфликт внутри царской империи разыгрывался как борьба между настойчивыми силами славянофильства и западниками, приверженцами модернизации", - говорится в статье.

"Это противостояние, очевидно, продолжает оказывать влияние и сегодня, хотя Кремль отказался от концепций "догоняющей модернизации" и смирился с общественной "отсталостью". Тот, кто отстает, часто реагирует раздраженно и агрессивно. Личные свободы воспринимаются в Москве как угроза, свобода поведения нередко считается безнравственностью", - указывает издание.

"Противостояние между якобы традиционным "особым русским путем" и западничеством, которое, как и на протяжении 200 лет, чувствуется в новой стратегии, является надуманным. В настоящее время ЕС и США не угрожают стратегии выживания Москвы, основанной на использовании ископаемого топлива".

"России не интересен прогресс или новые экономические и гражданские перспективы. Она боится перемен. Каждое новшество вызывает страх перед потрясениями. В методах вознаграждений внутри номенклатуры может возникнуть путаница. Поэтому Москва принципиально предпочитает избегать новшеств. Неприятие Запада, угроза из-за рубежа, вестернизация культуры - это лишь маска системы, которая отказывается обновляться", - заключает Die Tageszeitung.