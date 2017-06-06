Убийца с Лондонского моста работал на станции метро "Вестминстер" и имел доступ к туннелям под парламентом

Один из террористов, осуществивших теракт на Лондонском мосту, работал на станции лондонского метро "Вестминстер" и имел доступ к туннелю под зданиями парламента, пишут в Daily Mail журналисты издания Гаррет Дэвис, Эми Гордон, Пэдди Динхэм, Мартин Робинсон, Нидердип Бэнс, Энтони Джозеф, Крис Гринвуд, Стивен Райт и Сэм Гринхилл.

При этом о 27-летнем Хураме Батте было известно полиции и MI-5, и его показывали по британскому телевидению с флагом ИГИЛ* в документальном фильме о британских джихадистах в прошлом году. Ему удалось осуществить теракт в Лондоне, несмотря на то, что полиция дважды получала донесения о нем.

Убийца, который скрывал свой фанатизм от своих коллег, также работал на станции метро "Канада-Уотер" в Лондоне. "Невероятно, но Батта, в конечном итоге, уволили за прогулы, но не за его исламский фанатизм", - удивляются авторы статьи.

Как стало известно накануне, он цитировал Коран в своем последнем сообщении в WhatsApp за три дня до теракта, когда готовился к резне на улицах британской столицы.

Батт также написал в своем профиле в WhatsApp 10 мая: "Аллах говорит: с испытаниями приходит умиротворение".

Батт отправил свое последнее сообщение в 18:59 в среду, после чего прекратил все контакты в WhatsApp, так как планировал теракт вместе с двумя своими подельниками.

По словам полицейских, хотя Батт был в их списке наблюдения, у них не было свидетельств того, что он планировал теракт, и его дело не считалось приоритетным.

"У нас не было разведданных о подготовке этого теракта, и потому расследование не считалось приоритетным. Продолжаются разбирательства, чтобы понять больше о них, об их связях, помогал ли им кто-то и оказывал ли им поддержку", - сообщил помощник комиссара Марк Роули.

На данный момент Скотланд-Ярд назвал имена двух из трех исполнителей теракта, произошедшего в субботу, - это Хурам Батт и 30-летний Рашид Редуан. Лондонская полиция еще не озвучила имя третьего убийцы.

Как стало известно Daily Mail, Батт недавно стал отцом во второй раз - у него была двухмесячная дочка и двухлетний сын. Батт, пакистанского происхождения, женился три года назад.

"Я видела его жену только с ним вместе, и она всегда носила хиджаб. Кажется, я никогда не видела ее глаз", - вспоминает соседка Батта.

"Он не общался с соседками из-за своих взглядов. Он вполне мог поговорить с мужчиной, но женщин он игнорировал", - сказала она.

Его пожилую мать увезли на скорой помощи вскоре после теракта.

Взгляды Батта были столь радикальны, что он называл мусульман без бороды неверующими и не разговаривал с женщинами.

Батт радикализировался после просмотра экстремистских видеороликов на YouTube, о чем стало известно правоохранительным органам. Позже полиция получила предупреждение, что он вел пропагандистскую деятельность среди детей в местном парке два года назад, предлагая им сладости и деньги, чтобы они слушали его.

Рашид Редуан, подельник Батта, навестил мать своей полуторагодовалой дочки в Баркинге в Лондоне, чтобы поцеловать ребенка на прощание перед терактом.

Террорист и его супруга, 38-летняя шотландка Чарисс О'Лири, разошлись в январе из-за его исламистских взглядов.

"Он был всегда очень эгоистичен, а я стольким пожертвовала ради него. Но я никогда не собиралась обращаться в ислам", - сказала его бывшая жена изданию The Sun.

Она отказалась запрещать дочери есть свинину, посещать уроки танцев и смотреть телевизор, вопреки требованиям отцам, который опасался, что дочка станет из-за этого лесбиянкой.

30-летний Редуан, родом из Марокко, работал кондитером и не был под наблюдением правоохранительных органов как террорист, а также выдавал себя за Рашида Элхдара, на шесть лет моложе.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.