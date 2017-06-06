Испанец пропал без вести после того, как оказал отпор террористам в Лондоне

"Судьба 39-летнего мадридца Игнасио Эчеваррии, проживающего в Лондоне, уже 48 часов остается неизвестной", - пишет El Pais. Журналисты Вирхиния Мартинес и Мигель Гонсалес поясняют: в последний раз Эчеваррию видели в субботу в одной из точек Лондона, где произошло нападение террористов.

"Родственники рассказали, что в момент теракта Эчеваррия возвращался с друзьями из парка, где катался на скейте. В окрестностях рынка Боро они увидели, что какой-то мужчина напал с ножом на женщину", - говорится в статье.

Газета также приводит рассказ друзей, которые были вместе с Эчеваррией. Они говорят, что только он остановился, чтобы прийти на выручку женщине. "Он вмиг спрыгнул с велосипеда и ударил нападавшего скейтбордом, в это время остальные двое напали на него сзади, и он повалился на землю", - рассказывают друзья. После этого его никто не видел. "Он поступил храбро, пошел драться, чтобы спасти женщину", - отмечают родственники.

Министр иностранных дел Испании Альфонсо Дастис попросил своего британского коллегу Бориса Джонсона максимально ускорить процедуру опознания погибших при теракте, "чтобы не множить тревогу и страдания родственников". Джонсон извинился за промедление и пояснил, что нужно придерживаться надлежащего протокола, дабы при опознании не было ошибок. "Согласно протоколам, британские власти запросили отпечатки пальцев и пробу ДНК Эчеваррии, но не разрешили его сестре, живущей в Лондоне, осмотреть тела погибших", - пишет издание. Сестру не допустили и к раненым, которые находятся в больницах.

По официальной британской статистике, при теракте погибли 7 человек, 48 получили ранения, 21 из них находится в критическом состоянии. Известно, что среди госпитализированных - еще один испанец, опасений за его жизнь нет, передают корреспонденты.