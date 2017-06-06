Вызовет ли катарский дипломатический кризис новую "большую войну"?

"Сараево 1914, Доха 2017? Может быть, мы стали свидетелями исторического момента, аналогичного убийству предполагаемого наследника Австро-Венгерской империи, которое привело к тому, что нам теперь известно как Первая мировая война. На сей раз силы Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов могут столкнуться с Ираном. Вашингтону придется действовать быстро, чтобы остановить надвигающуюся войну, а не ожидать начала бойни", - пишет Саймон Хендерсон, директор Gulf and Energy Policy Program в Вашингтонском институте ближневосточной политики в статье для Foreign Policy.

"Номинальной мишенью Саудовской Аравии и ОАЭ является Катар, который уже давно отошел от консенсуса стран Персидского залива по Ирану. Эр-Рияд и целый ряд арабских стран в понедельник разорвали связь с богатым газом эмиратом. Саудовская Аравия объявила о закрытии для Катара своего воздушного пространства и сухопутной границы, а также запретила транзит направляющихся в Катар судов через свои воды", - говорится в статье.

"В ответ Иран, по сообщениям, объявил, что позволит Катару пользоваться тремя своими портами для получения импортного продовольствия, от которого зависит страна, - и этот жест Эр-Рияд и Абу-Даби, возможно, расценят как подтверждающий предательские связи Дохи с Тегераном", - пишет автор.

Есть как минимум две версии того, как сложилась такая ситуация. Если верить правительству Катара, то официальное информационное агентство страны подверглось хакерской атаке 24 мая, и появилась ложная новость, согласно которой эмир Тамим бин Хамад Аль Тани заявил: "Нет причин для враждебности арабов к Ирану". "В предположительно ложном сообщении была подтверждена поддержка, оказываемая Катаром движению "Братья-мусульмане"* и его палестинскому ответвлению, "Хамасу", а также заявлено, что у Дохи хорошие отношения с Израилем", - говорится в статье.

"Тем временем правительственные СМИ в Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратах взяли на вооружение альтернативную версию, сочтя эту новость правдивой и быстро отреагировав всплеском возмущения", - отмечает автор.

"Существует вероятность того, что изначальный хакерский взлом был организован Тегераном, раздраженным антииранской позицией на саммите, прошедшем 20-21 мая в Эр-Рияде, когда президент Дональд Трамп встретился с королем Салманом бен Абдул-Азизом Аль Саудом и представителями десятков мусульманских государств", - предполагает эксперт.

"Со своей стороны, Катар считает себя жертвой заговора Эр-Рияда и Абу-Даби, отношения которых с Дохой были традиционно враждебными, несмотря на общее членство в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)", - отмечает Хендерсон.

"Вашингтон может сыграть важную роль в разрядке этой потенциально взрывоопасной ситуации", - считает он, подчеркивая то, что Exxon Mobile, прежде возглавляемая госсекретарем Рексом Тиллерсоном, является крупнейшим иностранным игроком в энергетическом секторе стране и Тиллерсон должен "хорошо знать ключевых лиц страны".

"Прошло всего несколько недель после того, как на фотосессии в Эр-Рияде наследный принц Эмиратов Мухаммед бин Зайед Аль Нахайян оттолкнул в сторону эмира Тамима, чтобы встать по правую руку от президента США. Теперь Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются сделать то же самое на международной арене", - заключает автор.