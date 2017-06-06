США грозятся выйти из Совета ООН по правам человека

"Как ожидается, полпред США в ООН Никки Хейли сегодня раскритикует Совет ООН по правам человека. Она упомянет о том, что среди его членов есть страны, нарушающие права человека, и заявит, что Совет относится к Израилю с "институциональной" предвзятостью", - сообщает журналистка Financial Times Катрина Мэнсон.

"Накануне первого со времен его учреждения обращения американской стороны к этому органу ООН, базирующемуся в Женеве, Хейли сказала, что США примут решение о статусе своего членства после того, как выяснят, "относятся ли в Совете к правам человека по-настоящему серьезно", - пишет газета.

"Как можно иметь Совет по правам человека, в котором заседают Венесуэла и Куба? Это просто бессмысленно", - сказала Хейли в интервью Fox News. "По ее словам, эти две страны используют свое членство в Совете, чтобы намеренно блокировать обсуждение нарушений на их собственной территории", - говорится в статье.

Издание замечает, что администрацию Трампа обвиняют в столь же мягком отношении к нарушителям прав человека.

Автор напоминает, что в 2016 году в Совет была избрана Саудовская Аравия, которую критикуют за вопиющие нарушения прав человека.

"Ожидается, что в своей речи сегодня Хейли упомянет и о Китае, и о Саудовской Аравии в связи с их сомнительным послужным списком в области прав человека", - пишет автор.