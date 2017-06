6 июня 2017 г. Катрина Мэнсон | Financial Times США грозятся выйти из Совета ООН по правам человека "Как ожидается, полпред США в ООН Никки Хейли сегодня раскритикует Совет ООН по правам человека. Она упомянет о том, что среди его членов есть страны, нарушающие права человека, и заявит, что Совет относится к Израилю с "институциональной" предвзятостью", - сообщает журналистка Financial Times Катрина Мэнсон. "Накануне первого со времен его учреждения обращения американской стороны к этому органу ООН, базирующемуся в Женеве, Хейли сказала, что США примут решение о статусе своего членства после того, как выяснят, "относятся ли в Совете к правам человека по-настоящему серьезно", - пишет газета. "Как можно иметь Совет по правам человека, в котором заседают Венесуэла и Куба? Это просто бессмысленно", - сказала Хейли в интервью Fox News. "По ее словам, эти две страны используют свое членство в Совете, чтобы намеренно блокировать обсуждение нарушений на их собственной территории", - говорится в статье. Издание замечает, что администрацию Трампа обвиняют в столь же мягком отношении к нарушителям прав человека. Автор напоминает, что в 2016 году в Совет была избрана Саудовская Аравия, которую критикуют за вопиющие нарушения прав человека. "Ожидается, что в своей речи сегодня Хейли упомянет и о Китае, и о Саудовской Аравии в связи с их сомнительным послужным списком в области прав человека", - пишет автор. Источник: Financial Times