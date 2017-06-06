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6 июня 2017 г.
6 июня 2017 г.

Шон Уокер | The Guardian

Российский суд снял обвинения с репортера The Guardian

Московский суд снял обвинения с репортера The Guardian Алека Луна, которому грозили штраф или исправительные работы после того, как он был задержан полицией в ходе освещения марша протеста в центре Москвы 26 марта, организованного оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Корреспонденту было предъявлено обвинение в "нарушении порядка участия в общественном мероприятии".

"Полиция несправедливо утверждала, что Лун принимал участие в митинге, выкрикивая лозунги, и отказалась отпустить его, даже когда он сказал о том, что он журналист, и предъявил аккредитацию Министерства иностранных дел", - говорится в статье.

"Это первый оправдательный приговор в отношении тех, кто был привлечен к судебной ответственности после акции протеста 26 марта", - заявил адвокат Луна Илья Новиков.

"Хотя это стандартная практика, когда полиция наобум выхватывает людей из толпы протестующих на улице на несанкционированных митингах, ранее журналистов отпускали без предъявления обвинений", - отмечает издание.

"Британское посольство в Москве поднимало этот вопрос в частной беседе с российскими властями, и представители британского и американского посольств присутствовали на слушании во вторник. Лун является гражданином США", - говорится в статье.

Источник: The Guardian


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