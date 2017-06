6 июня 2017 г. Шон Уокер | The Guardian Российский суд снял обвинения с репортера The Guardian Московский суд снял обвинения с репортера The Guardian Алека Луна, которому грозили штраф или исправительные работы после того, как он был задержан полицией в ходе освещения марша протеста в центре Москвы 26 марта, организованного оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Корреспонденту было предъявлено обвинение в "нарушении порядка участия в общественном мероприятии". "Полиция несправедливо утверждала, что Лун принимал участие в митинге, выкрикивая лозунги, и отказалась отпустить его, даже когда он сказал о том, что он журналист, и предъявил аккредитацию Министерства иностранных дел", - говорится в статье. "Это первый оправдательный приговор в отношении тех, кто был привлечен к судебной ответственности после акции протеста 26 марта", - заявил адвокат Луна Илья Новиков. "Хотя это стандартная практика, когда полиция наобум выхватывает людей из толпы протестующих на улице на несанкционированных митингах, ранее журналистов отпускали без предъявления обвинений", - отмечает издание. "Британское посольство в Москве поднимало этот вопрос в частной беседе с российскими властями, и представители британского и американского посольств присутствовали на слушании во вторник. Лун является гражданином США", - говорится в статье. Источник: The Guardian