"Я еду, чтобы стать террористом", - заявил итальянской полиции третий член банды, совершившей теракт в Лондоне

Итальянские СМИ сообщают имя и публикуют фото третьего террориста, совершившего атаку на Лондонском мосту и в районе Боро-маркет. Им оказался Юсеф Загба, гражданин Италии и Марокко.

"Его зовут Юсеф Загба, он родился в Фесе (город в Марокко. - Прим. ред.) в январе 1995 года от марокканского отца и итальянской матери и был задержан в аэропорту Болоньи в марте 2016 года, когда пытался сесть на рейс в Турцию, чтобы потом добраться до Сирии", - пишет в эксклюзивном материале судебный хроникер итальянской газеты Corriere della Sera Фьоренца Сардзанини.

Журналистка информирует, что итальянская разведка оповестила о его частых передвижениях как марокканские, так и британские власти. "Родители Загбы какое-то время жили вместе в Марокко, и, когда они расстались, мать, Валерия Ч., вернулась в Италию и поселилась в провинции Болонья, - говорится в статье. - Сын неоднократно ее навещал и в марте 2016 года после ареста был обвинен в международном терроризме. Потом с него сняли это обвинение, но Италия как бы то ни было внесла его в списки людей, представляющих риск". Газета также сообщает, что в тот период Загба устроился на сезонную работу в лондонском ресторане и продолжал поддерживать связь с матерью в Италии.

Автор пишет, что арест в болонском аэропорту Маркони имел место 15 марта 2016 года. "У парня с собой был только рюкзак и билет в один конец в Стамбул", - отмечает издание. В конфискованном мобильнике Загбы содержались фото и видео религиозного характера, в частности, ролик с массовым обезглавливанием, снятый в пустынной местности, рассказывает Сардзанини. Также в телефоне нашли флаги ИГИЛ* и другой пропагандистский материал. Автор добавляет, что вчера полиция долго допрашивала мать Загбы; женщина - гражданка Италии, обращенная в ислам.

"Я еду, чтобы стать террористом". Без обиняков Юсеф Загба объяснил полицейским причины своего рейса только в один конец в Турцию, - повествует в итальянской La Repubblica Карло Бонини. - Удивительное заявление, произнесенное 21-летним парнем с двойной итало-марокканской национальностью. Агенты аэропорта Болоньи в тот день, 15 марта 2016 года, заметили его из-за проявленной им возбужденности при регистрации на рейс в Стамбул. У него не было багажа, только рюкзак. И на вопрос о мотивах его путешествия он прямолинейно ответил: "Я еду, чтобы стать террористом".

Как рассказывает автор, после этого эпизода следователи тут же вызвали мать, которая поделилась с ними своей обеспокоенностью: "Я его больше не узнаю, он меня пугает. Он весь день что-то там делает за компьютером, он смотрит очень странные вещи". "По приказу прокуратуры агенты тут же провели обыск дома, конфисковав компьютер парня", - пишет издание. Именно мать рассказала о лондонском следе, утверждая, что Юсеф жил уже на тот период в британской столице и работал в пакистанском ресторане, говорится далее. "До знакомства с этими людьми он никогда раньше так себя не вел", - передает журналист слова женщины.

Газета сообщает, что прокуратура распорядилась провести полную экспертизу мобильного и компьютера, конфискованных дома у Загбы. Но до начала проверки итальянская судебная инстанция, осуществляющая контроль над законностью и обоснованностью мер по ограничению личной свободы, удовлетворила иск молодого человека, пишет журналист. "Судьи посчитали недостаточными улики для обвинения в терроризме, приказав немедленно вернуть устройства", - заключает автор. Это решение помешало завершить проверку лиц, с которыми контактировал Загба.

*"Исламское государство" (ИГИЛ) - террористическая группировка, запрещенная в РФ.