Катарский кризис и опасность "большой войны"

Ближний Восток не перестает удивлять нас способностью генерировать все новые конфликты, пишет La Repubblica. Разрыв Саудовской Аравии и ОЭА с Катаром - это первое дипломатическое последствие арабо-американского саммита в Эр-Рияде, где Трамп обозначил новую "ось зла": Иран - ИГИЛ"*, считает Le Monde. Foreign Policy опасается, что дипломатический кризис может вызвать новую "большую войну".

"Ближний Восток никогда не перестанет нас удивлять своей способностью создавать (конечно, с решающей помощью внешних игроков) все новые конфликты, все новые кризисы, - пишет дипломат, журналист и писатель Роберто Тоскано в итальянской La Repubblica. - На этот раз четыре арабские страны (Саудовская Аравия, Египет, ОАЭ и Бахрейн) разорвали отношения с Катаром - решение, которое, в отличие от предыдущих межарабских кризисов, не ограничивается лишь формальным, дипломатическим измерением, но влечет за собой немедленную блокировку границ, экономических отношений и контактов".

Согласно обвинениям саудитов, Катар повинен в "поддержке различных террористических и религиозных групп, которые нацелены на дестабилизацию региона", а именно, "Хизбаллы", ИГИЛ* и "Братьев-мусульман"*, а также в оказании поддержки "террористической деятельности групп, связанных с Ираном", говорится в статье.

Журналист предлагает абстрагироваться от абсурдных моментов и противоречий в озвученных обвинениях и проанализировать подлинные причины, стоящие за удивительным решением Саудовской Аравии. "Самая первая причина - это новый старт тотального наступления против Ирана, что является абсолютным приоритетом Саудовской Аравии, и ныне находит поощрение у Дональда Трампа, - говорится в статье. - Утверждать, что Катар сделался союзником Ирана, - это перебор, но эмир Аль Тани действительно подал непротиворечивые сигналы о нежелании стремиться к столкновению и разрыву с Ираном".

"Обвинение, которое хорошо подкреплено фактами, касается открытой поддержки Катаром "Хамаса" и "Братьев-мусульман"*. Кроме Трампа и короля Саудовской Аравии, среди поддерживающих святящуюся сферу, символ единства намерений (необычная картина, достойная фильма фэнтези), был и третий человек - президент Египта Ас-Сиси", - пишет автор статьи о фотографии Трампа и двух арабских лидеров у светящегося глобуса во время визита президента США в Эр-Рияд.

"Саудовская Аравия, которая сегодня, возможно, больше, чем американцы, поддерживает Египет и его экономику, видимо, решила сделать ценный подарок генералу-президенту, который опасается, что "Братья-мусульмане"* могут угрожать его власти", - говорится далее.

Другой подлинной причиной, по словам Тоскано, является глубокая неприязнь к каналу Al Jazeera, вещающему из Катара.

"Конечно же, Саудовская Аравия почувствовала, что ей дозволено ужесточить конфронтацию с Катаром, благодаря теплому визиту Трампа, но сомнительно, что американцы испытывают энтузиазм по поводу такого радикального раскола внутри Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ)", - отмечает автор.

"Наконец, не нужно забывать, что Катар на международной финансовой сцене - игрок отнюдь не второго плана", - добавляет Тоскано. "Американская отмашка саудовскому экстремизму может вылиться в очень высокую политическую и экономическую цену", - подытоживает он.

Эр-Рияд, Абу-Даби и их союзники разорвали дипотношения с Дохой: ее обвиняют в снисходительном отношении к исламистам и к Тегерану, пишет корреспондент Le Monde Бенжамен Барт.

Это первое дипломатическое последствие арабо-американского саммита в Эр-Рияде. Через две недели после саммита 50 арабских и мусульманских стран в саудовской столице, в ходе которого американский президент Дональд Трамп обозначил новую "ось зла", состоящую из Ирана и организации "Исламское государство"*, Катар оказался изгоем в арабской части Персидского залива, говорится в статье.

Это самый тяжелый кризис, поразивший Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт, Оман, Катар) с момента его создания в 1981 году, полагает автор.

"Причиной этой новой раздраженности стали заявления, которые катарское новостное агентство QNA приписало эмиру Тамиму бин Хамаду Аль Тани: по сообщению, он назвал Иран "исламской региональной державой, с которой нельзя не считаться", и пожаловал статус "легитимных движений сопротивления" палестинской исламистской партии "Хамас", а также "Хизбалле" - ливанскому проиранскому ополчению, воюющему на стороне проправительственных сирийских сил", - говорится в статье.

"Такие высказывания были расценены как акт "предательства" в Саудовской Аравии и ОАЭ. Эти два главных вдохновителя фронта борьбы против Тегерана восхищены тем, что Дональд Трамп на арабо-американском саммите в Эр-Рияде покончил с политикой открытости в отношении Ирана, которую проводил Обама", - пишет Барт.

"Катар - поборник дипломатии широкого диапазона, которой он пользуется для укрепления своего влияния на международной арене", - говорится далее. Он "одновременно размещает на своей территории американскую военную базу и принимает Халеда Машаля, экс-председателя политбюро "Хизбаллы". В начале "арабской весны" Доха выступила в роли спонсора "Братьев-мусульман"*, освещая их большие политические успехи в Тунисе, Ливии и Египте, в частности через "Аль-Джазиру", пишет автор.

"Такая политика невыносима для Саудовской Аравии и Эмиратов, и они вынуждают слишком предприимчивого соседа умерить амбиции", - говорится в статье.

"Возможно, Катар несколько сдержанно относится к нынешней антииранской эскалации, поддерживаемой его могущественными соседями и вдохновляемой Дональдом Трампом. Но государство, которое совместно с Ираном владеет подводным газовым месторождением, не может позволить себе полностью сжечь мосты", - поясняет автор, отмечая, что то же относится к Оману и Кувейту.

Заставляя Катар, самый красноречивый и яркий из этой тройки, утратить привилегированное положение, просаудовский лагерь дает понять, что не намерен сносить эти дипломатические отступления.

"Египет воспользовался тем, что можно свалить вину на прокатарские СМИ, в частности на "Аль-Джазиру", для того чтобы не дать высказаться другим медиа, слишком независимым на его взгляд", - говорится в статье. "Похоже, вместо того, чтобы идти на столкновение со своими врагами, Ираном и ИГИЛ*, просаудовский лагерь сейчас скорее предпочитает набрасываться на своих оппозиционеров", - подытоживает автор.

"Сараево 1914, Доха 2017? Может быть, мы стали свидетелями исторического момента, аналогичного убийству предполагаемого наследника Австро-Венгерской империи, которое привело к Первой мировой войне. На сей раз силы Саудовской Аравии и ОАЭ могут столкнуться с Ираном. Вашингтону придется действовать быстро, чтобы остановить надвигающуюся войну", - пишет Саймон Хендерсон, директор Gulf and Energy Policy Program в Вашингтонском институте ближневосточной политики в статье для Foreign Policy .

"Номинальной мишенью Саудовской Аравии и ОАЭ является Катар, который уже давно отошел от консенсуса стран Персидского залива по Ирану. Эр-Рияд и целый ряд арабских стран в понедельник разорвали связь с богатым газом эмиратом. Саудовская Аравия объявила о закрытии для Катара своего воздушного пространства и сухопутной границы, а также запретила транзит направляющихся в Катар судов через свои воды", - говорится в статье.

"В ответ Иран, по сообщениям, объявил, что позволит Катару пользоваться тремя своими портами для получения импортного продовольствия, - и этот жест Эр-Рияд и Абу-Даби, возможно, расценят как подтверждающий предательские связи Дохи с Тегераном", - пишет автор.

Есть как минимум две версии того, как сложилась такая ситуация. Если верить правительству Катара, то официальное информационное агентство страны подверглось хакерской атаке 24 мая, и появилась ложная новость, согласно которой эмир Тамим бин Хамад Аль Тани заявил: "Нет причин для враждебности арабов к Ирану". "В предположительно ложном сообщении была подтверждена поддержка, оказываемая Катаром движению "Братья-мусульмане"* и его палестинскому ответвлению, "Хамасу", а также заявлено, что у Дохи хорошие отношения с Израилем", - говорится в статье.

"Тем временем правительственные СМИ в Саудовской Аравии и ОАЭ взяли на вооружение альтернативную версию, сочтя эту новость правдивой и быстро отреагировав всплеском возмущения", - отмечает автор.

Хакерский взлом мог быть организован Тегераном, раздраженным антииранской позицией на саммите, прошедшем 20-21 мая в Эр-Рияде с участием Дональда Трампа, не исключает эксперт.

"Со своей стороны, Катар считает себя жертвой заговора Эр-Рияда и Абу-Даби", - отмечает Хендерсон.

"Вашингтон может сыграть важную роль в разрядке этой потенциально взрывоопасной ситуации", - считает он, подчеркивая то, что Exxon Mobile, прежде возглавляемая госсекретарем Рексом Тиллерсоном, является крупнейшим иностранным игроком в энергетическом секторе стране и Тиллерсон должен "хорошо знать ключевых лиц страны".

"Прошло всего несколько недель после того, как на фотосессии в Эр-Рияде наследный принц Эмиратов Мухаммед бин Зайед Аль Нахайян оттолкнул в сторону эмира Тамима, чтобы встать по правую руку от президента США. Теперь Саудовская Аравия и ОАЭ пытаются сделать то же самое на международной арене", - заключает автор.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Братья-мусульмане", "Джебхат ан-Нусра" - террористические организации, запрещенные в РФ.