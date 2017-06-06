Маленькая Черногория вошла в состав НАТО: что необходимо знать о ней

"Роскошные яхты проплывают мимо купающихся в прохладных голубых водах Адриатики. Позади возвышаются горы в пастельных серо-зеленых тонах. Туристы потягивают "Апероль-спритц" и эспрессо, наслаждаясь креветками, осьминогами и кальмарами", - пишет корреспондент Los Angeles Times Глен Джонсон.

"Это идиллическая сцена. Однако на фоне великолепия живописного Адриатического побережья Черногории ощущается напряженность", - отмечает он.

В понедельник маленькая балканская страна вступила в НАТО, став 29-м членом альянса. "Это первое подобное расширение НАТО почти за десять лет, после вступления Хорватии и Албании в 2009 году. Оно было встречено сильным противодействием внутри страны и безудержным гневом Москвы, которая давно поддерживала тесные связи с этим государством с населением в 620 тыс. человек", - говорится в статье.

"Для Черногории это плохо, - сказал менеджер отеля класса люкс в курортном городе Тивате, пожелавший остаться неизвестным и обеспокоенный тем, что численность российских туристов может резко упасть. - Куда бы НАТО ни пришло, вслед за ним приходят проблемы".

"Москва уже запретила импорт черногорских вин и призвала своих граждан держаться подальше от страны, популярной среди российских туристов и бизнесменов, на долю которых приходится 30% прямых иностранных инвестиций", - пишет издание.

"Хотя НАТО ничего не теряет, Черногория может оказаться непростым союзником - на данный момент страдающая от повсеместной коррупции, мощных группировок организованной преступности, нарушений прав человека и минимальных демократических стандартов", - утверждает Джонсон.

Ее экономика преимущественно основана на индустрии услуг, строительстве и попытках отвечать запросам элитного туризма. Учитывая ее многочисленные морские порты и близость к Италии, ее экономика давно подпитывается контрабандой, в особенности кокаина и сигарет, отмечает издание.

"Маленькие вооруженные силы Черногории, составляющие примерно 2 тыс. человек и вооруженные, в основном, устаревшей техникой югославских времен, вряд ли внесут значительный вклад в военный альянс в смысле огневой мощи", - говорится в статье.

По заявлению НАТО, вступление Черногории в альянс имеет целью демократические реформы, укрепление торговли и безопасности и, в конечном итоге, подготовку страны к членству в ЕС.

"Но истинной целью, возможно, является не допустить российские корабли в порты Адриатики. Черногория стала последней страной на этом прибрежном пространстве, присоединившейся к НАТО", - полагает Джонсон.

Процесс вступления уже вызвал противоречия и расколол Черногорию примерно пополам, пишет газета. Многие сохраняют гнев на НАТО за бомбардировки 1999 года. Протестующие устраивали сидячие забастовки и уличные выступления и иногда поджигали флаг НАТО, говорится в статье.

Автор также упоминает определенные политические проблемы в стране, в том числе обвинения против президента Мило Джукановича, руководящего страной со времен распада Югославии, в покровительстве контрабанде и репрессивных мерах против оппозиционной прессы.

Накануне вызвавших острые противоречия парламентских выборов в прошлом году прокуратура заявила, что ей удалось предотвратить государственный переворот и покушение на Джукановича при поддержке России.

"Однако в Черногории сохраняется глубокий раскол по вопросу о том, был ли этот заговор настоящим или подстроенным с целью обеспечить партии Джукановича большинство голосов. Если бы он проиграл выборы, то страна, вероятно, могла бы отказаться от вступления в НАТО", - говорится в статье.