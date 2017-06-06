Причины, побудившие Саудовскую Аравию сделать Катар изгоем

Эр-Рияд, Абу-Даби и их союзники разорвали дипломатические отношения с Дохой: ее обвиняют в снисходительном отношении к исламистам и к Тегерану, пишет корреспондент Le Monde в Бейруте Бенжамен Барт.

Это первое дипломатическое последствие арабо-американского саммита в Эр-Рияде. Через две недели после саммита 50 арабских и мусульманских стран в саудовской столице, в ходе которого американский президент Дональд Трамп обозначил новую "ось зла", состоящую из Ирана и организации "Исламское государство"*, Катар оказался изгоем в арабской части Персидского залива, говорится в статье.

В понедельник, 5 июня, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские эмираты (ОАЭ) разорвали дипломатические отношения с маленьким газовым эмиратом, обвинив его в дестабилизации региона и в поддержке "терроризма". Бахрейн, сателлит Эр-Рияда, а также Египет, зависимый от финансирования стран Персидского залива, последовали их примеру, передает журналист.

Это самый тяжелый кризис, поразивший Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ: Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Кувейт, Оман, Катар) с момента его создания в 1981 году, полагает автор.

"Напряженность на арабском берегу Персидского залива усилилась в среду, 24 мая, три дня спустя после саммита в Эр-Рияде. Причиной этой новой раздраженности стали заявления, которые катарское новостное агентство QNA приписало эмиру Тамиму бин Хамаду Аль Тани: по сообщению, он назвал Иран "исламской региональной державой, с которой нельзя не считаться", и пожаловал статус "легитимных движений сопротивления" палестинской исламистской партии "Хамас", правящей в Секторе Газа, а также "Хизбалле" - ливанскому проиранскому ополчению, воюющему на стороне проправительственных сирийских сил", - говорится в статье.

"Такие высказывания были расценены как акт "предательства" в Саудовской Аравии и ОАЭ. Эти два главных вдохновителя фронта борьбы против Тегерана восхищены тем, что Дональд Трамп на арабо-американском саммите в Эр-Рияде покончил с политикой открытости в отношении Ирана, проводимой его предшественником Бараком Обамой, - пишет Барт. - Обе монархии, считающие "Хизбаллу" и "Братьев-мусульман"*, откуда ведет свое происхождение "Хамас", "террористическими организациями", всегда неблагосклонно смотрели на близость Дохи с исламистскими движениями".

"Катар - поборник дипломатии широкого диапазона, которой он пользуется для укрепления своего влияния на международной арене, - говорится далее. - Так, маленький и очень богатый Катар одновременно размещает на своей территории американскую военную базу и принимает представителей "Хамас", таких как Халед Машаль, экс-председатель политбюро этого движения. В начале "арабской весны" Доха выступила в роли спонсора "Братьев-мусульман"*, освещая их большие политические успехи в Тунисе, Ливии и Египте, в частности, через свою телекомпанию "Аль-Джазира".

"Такая политика невыносима для Саудовской Аравии и Эмиратов, и они вынуждают слишком предприимчивого соседа умерить амбиции. Эти две монархии, куда более густонаселенные, чем Катар, опасаются влияния исламистов на свое общественное мнение. Нарочито неясное позиционирование Дохи также привело к открытию каналов коммуникации с афганскими талибами, а также с сирийскими джихадистами из "Джебхат ан-Нусры"*. Опасный экуменизм, однако страны Запада охотно им пользуются для передачи сообщений, а в случае с Сирией - для выплаты выкупа и освобождения заложников", - отмечает журналист.

"Возможно, Катар несколько сдержанно относится к нынешней антииранской эскалации, поддерживаемой его могущественными соседями и вдохновляемой Дональдом Трампом. Государство, которое совместно с Ираном владеет подводным газовым месторождением, не может позволить себе полностью сжечь мосты между ними, как и такие члены ССАГПЗ, как Оман и Кувейт, которые охотно играют роль посредников в Персидском заливе", - говорится в статье.

"Заставляя Катар, самый красноречивый и яркий из этой тройки, утратить привилегированное положение, просаудовский лагерь дает понять, что не намерен сносить эти дипломатические отступления. Пришло время встать по стойке "смирно", объявить общую мобилизацию перед лицом иранской угрозы. Для Абу-Даби это также повод заставить умолкнуть своего непосредственного соперника", - комментирует Барт.

"Египет воспользовался тем, что можно свалить вину на прокатарские СМИ, в частности на "Аль-Джазиру", отныне запрещенную на берегах Нила, в Саудовской Аравии и в Эмиратах, для того чтобы не дать высказаться другим медиа, слишком независимым на его взгляд: это египетская онлайн-газета Mada Masr и англоязычная газета Daily News Egypt, которые упорно публиковали статьи о нарушениях прав человека. Похоже, вместо того, чтобы идти на столкновение со своими врагами, Ираном и ИГИЛ*, просаудовский лагерь сейчас скорее предпочитает набрасываться на своих оппозиционеров", - подытоживает автор статьи.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Братья-мусульмане", "Джебхат ан-Нусра" - террористические организации, запрещенные в РФ.