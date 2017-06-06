Башни Hermitage в квартале Ля Дефанс: перспективы по-прежнему отдаленные

Проект строительства небоскребов, запущенный в 2007 году российским девелопером Эмином Искандеровым, заморожен по причине неустойчивой платежеспособности его компании и сопротивления 18 последних жителей нынешних зданий, которые тормозят эту сделку, пишет журналистка Liberation Сибий Венсандон.

В квартале Ля Дефанс взгляд часто устремляется к вершинам башен. Но порой следует опустить глаза. У входа в деловой квартал находятся пирамидальные здания Damiers, они почти опустели. Из 232 квартир Damiers в зданиях, называемых "Бретань" и "Анжу", остались лишь 18 жителей, говорится в статье.

"Человек, через которого сюда пришли проблемы, - российский франкоязычный 28-летний девелопер Эмин Искандеров. Для инвесторов Ля Дефанс он чужак, они смотрят свысока на этого нувориша, который в 2004 году нагрянул сюда со своей компанией Hermitage и проектом строительства двух башен высотой в 300 метров (почти как Эйфелева башня) у входа в деловой квартал. Это было дерзко, однако момент был выбран удачно, так как Ля Дефанс находится в плохом состоянии и готовит план нового подъема. Кроме того, россиянин держит в своих руках дизайн знаменитого британского архитектора лорда Нормана Фостера. Искандеров наметил участок на берегу Сены, как раз там, где стоят здания "Анжу" и "Бретань" компании Damiers. Следовательно, он хочет снести жилые помещения, некоторые из которых относятся к социальному жилью, чтобы на их месте построить здания класса люкс", - сообщает журналистка.

"В 2007 году девелопер предложил социальному съемщику Logis Transports выкупить его здания, назначив соответственную цену. Сделки такого рода встречаются нечасто. Директор попросил разрешения у префекта О-де-Сэн, получил зеленый свет в случае, если все жители будут переселены и если эта операция позволит Logis Transports построить дополнительное социальное жилье благодаря деньгам, вырученным за продажу, - передает автор статьи. - Кроме того, Искандеров обязался взять на себя расходы по переселению и перевозке вещей жильцов. Что он и сделал. И в 2010 году получил козырную карту: протокол, подписанный между Владимиром Путиным и парой Саркози-Фийон в рамках Российской национальной выставки, прошедшей в Большом дворце в Париже, которую еще можно увидеть в сети. Однако по сути "русский" беспрерывно выкладывает деньги. В 2011 году он еще не получил разрешение на строительство, но уже потратил 200 млн евро".

С французской стороны проект вызвал недоверие со стороны конкурентов, но с энтузиазмом был встречен органами государственной власти. В государственном учреждении Ля Дефанс тогдашний директор Филипп Ше уверил Libération: "Он проходит все обязательные этапы один за другим. Мы имеем дело с профессионалами". При этом "Миракс", российская головная контора Hermitage, резко обанкротилась в 2011 году и оставила незавершенным строительство в центре Москвы небоскребов комплекса "Федерация", в то время как ее патрон, олигарх Сергей Полонский, сбежал. Но Эмин Искандеров повторяет, что Hermitage разорвала все связи с Москвой и теперь принадлежит ему одному.

"Однако проходят месяцы, а проект стагнирует. Искандеров получил разрешение на строительство в марте 2012 года, почти уложившись в свой график. Но тотчас же был атакован ассоциацией "Жить в Ля Дефанс", объединяющей жителей Damiers. Среди них большинство согласились на переселение или компенсации, предложенные девелопером. Но не все. "Остается еще 18 жильцов", - поясняет директриса Logis Transports Фредерика Марсо, которая уверяет, что каждому из них было предложено от 7 до 30 квартир. "Пока они тут, мы не можем ничего сделать", - говорит она. Обещание продажи между Hermitage и Logis Transports было подписано почти 10 лет назад. Было условлено, что сама продажа будет осуществлена лишь тогда, когда все квартиры будут освобождены", - передает журналистка.

"Совещание инвесторов, которое девелопер объявил почти окончательно согласованным в 2011 году, до сих пор не состоялось. Ни один французский банк его не сопровождает. К тому же вправе ли они это делать в контексте эмбарго с Россией? До времен объятий с Владимиром Путиным еще далеко", - комментирует журналистка.

Как говорится в публикации, Сильвен Ларок входит в число той "стабильной группы" из 18 жильцов, которые не желают покидать свои стены. Она заявляет: "Теперь мы не сдадимся". Ассоциация, которая "измотала 17 адвокатов", как вкратце излагает жительница, сейчас держится за стойкую адвокатессу Армель де Куйак-Мазерьё, которая ведет судебные процессы. Что касается Эмина Искандерова, который охотно разговаривал с журналистами десять лет назад, то сейчас он отказывается отвечать на вопросы. "Как я уже сказал, никаких комментариев до сентября", - написал он изданию в смс.