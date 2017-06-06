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6 июня 2017 г.
6 июня 2017 г.

Крис Риотта | Newsweek

Поддержка импичмента Дональда Трампа выше, чем рейтинг его одобрения

Практически все рейтинги популярности президента США Дональда Трампа показали снижение, по данным на понедельник, пишет Newsweek, отмечая, что уровень поддержки его импичмента повысился.

"Таким результатам предшествовало скандальное решение Трампа вывести Соединенные Штаты из Парижского соглашения по климату. Другим фактором стало продолжающееся расследование возможных связей его предвыборного штаба с Кремлем", - отмечает автор статьи Крис Риотта.

По данным Gallup, опубликованным в понедельник, рейтинг поддержки Трампа снизился за выходные с 42 почти до 36%. Рейтинг близится к рекордно низкому показателю марта - 35%. Более того, по данным опроса Politico/Morning Consult, обнародованным в прошлую среду, почти 43% американцев поддержали идею начала официальной процедуры импичмента Трампа, к чему призывают демократы в Конгрессе.

Рейтинг Трампа рекордно вырос с момента вступления в должность к концу его первой зарубежной поездки (по данным нескольких опросов и индексов, показатель составлял около 42% и выше). Но теперь он снова оказался одним из самых непопулярных новых президентов в американской истории, пишет автор.

Источник: Newsweek


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