6 июня 2017 г. Марк Лендлер | The New York Times Некоторые американские дипломаты организуют тихий бунт на фоне напряженности с Трампом "В то время как президент Трамп усложняет союзы и отношения по всему миру, некоторые из карьерных дипломатов страны на руководящих позициях публично с ним порывают в рамках того, что равносильно тихому бунту кадрового состава госслужащих, известных своей профессиональной осмотрительностью", - пишет Марк Лендлер в американской газете The New York Times. Как рассказывает газета, временный поверенный в делах американского посольства в Пекине Дэвид Рэнк объявил о своей отставке после того, как он сказал своим сотрудникам, что он не мог защищать решение администрации Трампа по выходу из Парижского соглашения по климату. "Днем ранее, - продолжает автор, - исполняющий обязанности посла в Великобритании Льюис Лукинс выразил в Twitter свою поддержку мэру Лондона Садику Хану после произошедшей там смертоносной атаки. В воскресенье утром президент Трамп затеял ссору с мэром в Twitter". "В прошлом месяце, - говорится далее, - посол в Катаре Дана Шелл Смит отреагировала на увольнение Трампом директора ФБР Джеймса Коми, написав в Twitter: "Все сложнее узнавать по утрам, находясь за рубежом, новости из дому, зная, что я проведу сегодняшний день, объясняя нашу демократию и институты власти". "Госдепартамент с самого начала был очагом сопротивления политике администрации Трампа, - отмечает автор. - Примерно 1000 штатных сотрудников подписали каблограмму, выражающую протест против временного запрета на визы для путешественников из семи преимущественно мусульманских стран, который администрация попыталась наложить в январе. Наблюдался небольшой исход высокопоставленных дипломатов, что вкупе с медленным темпом назначений привело к тому, что штаб-квартира Госдепартамента заметно поредела". "Однако напряженность между Белым домом и дипломатическим корпусом теперь вспыхивает публично и на более высокопоставленном уровне, - пишет газета. - Лукенс, Рэнк и Смит на протяжении десятилетий работали в Зарубежной службе, дослужившись до уровня посла или до близкого уровня". "Это чрезвычайно необычная ситуация в Зарубежной службе, - прокомментировал Николас Бернс, который был заместителем госсекретаря по политическим вопросам в администрации Джорджа Буша, что традиционно является самой высокопоставленной позицией для карьерных дипломатов. - Они гордятся своей беспристрастностью. Ты служишь каждому президенту на 150%". Источник газеты в Госдепартаменте, говоривший на условиях анонимности, описал решение Рэнка уйти в отставку как "решение личного характера". Он отказался говорить о том, сыграла ли свою роль политика по климату. Что касается 53-летнего Лукенса, то он заявил газете по электронной почте, что "он не получал разрешения Госдепартамента на твиты, которые он опубликовал в воскресенье в аккаунте посольства в Twitter, потому что выражать поддержку и соболезнования стране пребывания после теракта является стандартной практикой". Также издание отмечает, что расхождения Лукенса и президента немедленно привлекли внимание в соцсетях: кто-то хвалил посла за его такт и человечность, а кто-то требовал его увольнения. "Несколько человек отметили, что Лукенс работал на Хиллари Клинтон, когда она была госсекретарем, и сыграл роль в устройстве системы передачи сообщений, которую она использовала, позволявшую ей посылать и получать электронные письма, используя личный сервер электронной почты", - передает автор. По словам Николаса Бернса, которого цитирует газета, "нет сомнений", что Лукенс "руководствовался здравым смыслом". Однако чиновник из Госдепартамента, говоривший на условиях анонимности, сказал лишь, что твиты Лукенса "сами за себя говорят". Источник: The New York Times