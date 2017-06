6 июня 2017 г. Иван Нечепуренко | The New York Times Экс-директор украинской библиотеки в Москве получила условный срок "В понедельник российский суд приговорил бывшего директора московской Библиотеки украинской литературы к четырем годам тюремного заключения условно за разжигание ненависти к русским и хищение государственных средств", - пишет The New York Times. "Ее адвокаты охарактеризовали дело как атаку на деятелей культуры, имеющих связи с Украиной", - отмечает журналист Иван Нечепуренко. "В постановлении суда сказано, что Наталья Шарина приобрела антирусские книги и другие материалы и поместила их на полки в библиотеке, чтобы помочь украинским националистам занять плацдарм в Москве", - говорится в статье. Адвокаты Шариной намерены обжаловать дело. Шарина заявила в суде, что абсолютно ни в чем не виновна. "Никто не дал директору библиотеки право и тем более обязанность цензурировать книги, изданные законно", - пояснила она. Адвокаты Шариной заявляли, что книги были подброшены, когда в 2015 году вооруженные сотрудники правоохранительных органов провели в библиотеке обыск. "Государственный обвинитель утверждала, что обязанностью Шариной было отфильтровывание всех поступавших книг и уничтожение всех антирусских", - говорится в статье. После оглашения приговора Шарина сказала журналистам: "Обвинитель фактически подтвердила, что дело политическое". "Спустя несколько десятилетий это дело будут вспоминать как символ 2017 года", - добавила она. Издание комментирует: "Эту библиотеку, где хранится более 25 тыс. украинских книг, российские власти делали мишенью почти каждый раз, когда двусторонние отношения между Москвой и Киевом портились. После аннексии Крыма Москвой в 2014 году и вспышки инсургентского движения при поддержке Кремля на востоке Украины оба правительства начали постепенно разрывать культурные и другие связи между странами". Российские власти обещали сохранить собрание Библиотеки украинской литературы. "Но теперь она объединяется с Библиотекой иностранной литературы в Москве", - пишет автор. Источник: The New York Times