В поражении ИГИЛ* кроется новая опасность

В настоящее время "Исламскому государству"* приходится отступать на своей же территории, но "думать, что после этого исламистов можно будет взять под контроль, ошибочно", пишут политические обозреватели немецкой газеты Sueddeutsche Zeitung Пауль-Антон Крюгер и Арне Перас.

"В скором времени халифат, провозглашенный эмиром Абу Бакром аль-Багдади, возможно, перестанет существовать как протогосударственное образование, - прогнозируют авторы. - В ближайшие недели в Сирии курдские формирования, а также арабо-суннитские подразделения начнут наступление на столицу ИГИЛ* Ракку". Дипломаты полагают, что операция продлится от шести до девяти месяцев.

Руководство ИГИЛ*, по оценкам западных спецслужб, "уже перебазировалось в долину Евфрата между городами Аль-Маядин и Абу-Камаль на границе с Ираком". Также в ИГИЛ* больше не функционирует то, что отличало его от других джихадистских группировок: в ИГИЛ* больше нет администрации, которая следила за соблюдением исламских норм, снабжала самым необходимым местное население и собирала налоги. Кроме того, на улицах больше нет патрулей религиозной полиции "хизба". Боевики ИГИЛ* по большей части сейчас "предоставлены сами себе и не получают регулярных денежных выплат. (...) Многие командиры ИГИЛ* убиты в результате авиаударов коалиции, возглавляемой США, российских ВВС, а также сирийской или иракской армии".

Как бы то ни было, западные спецслужбы с тревогой отмечают, что "несмотря на военные поражения, виртуальная марка "Исламское государство"* по-прежнему обладает большой привлекательной и вдохновляющей силой. ИГИЛ* целенаправленно набирает в западных странах исполнителей терактов, причем преимущественно тех, кто не подпадает под наиболее подозрительные критерии спецслужб".

Также не остановлена и экспансия ИГИЛ*. К примеру, регистрируются попытки ИГИЛ* "закрепиться в кризисных и конфликтных регионах в Азии, прежде всего - в Афганистане, Пакистане и Бангладеш. В то же время щупальца исламистов достигают даже тропических островов Юго-Восточной Азии, где десятки разрозненных исламистских группировок на филиппинском острове Минданао присягнули на верность "Исламскому государству"*. Филиппинские военные сильно недооценили боевую мощь этих союзников ИГИЛ*. В итоге город Марави стал местом действия ожесточенных боев. Несмотря на поддержку с воздуха армии не удается победить боевиков, дружественных ИГИЛ*. Боевики, среди которых много иностранцев, прячутся за мирными жителями, которых они используют в качестве заложников.

Да и в других регионах, продолжают журналисты, "игиловцы перегруппировываются после военных поражений". Например, они потеряли город Сирт в Ливии, однако на юге страны в неподконтрольных пустынях возникают новые ячейки ИГИЛ*. В Ираке "спящие ячейки" есть в суннитской провинции Анбар, городе Хоижа и других районах. Издевательства и месть шиитской милиции и правительственных войск по отношению к суннитам во время освобождения Мосула дают благодатную почву для исламистской пропаганды.

Поэтому, если в Ираке и Сирии, как прогнозируют спецслужбы, "не будут разрешены религиозные конфликты, суннитское повстанческое движение в этих странах останется навсегда". "В 2008 году, кстати, уже объявляли победу над "Аль-Каидой" в Ираке, но спустя шесть лет ее преемник захватил в стране целые регионы. Это был звездный час "Исламского государства"*, чьи приверженцы годами готовились к нему в подполье", - заключают авторы.

*"Исламское государство" (ИГИЛ), "Аль-Каида" - террористические группировки, запрещенные в РФ.