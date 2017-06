6 июня 2017 г. Джон Симпсон, Дэвид Браун, Фиона Гамильтон и Дункан Гардхем | The Times Хурам Батт, участник нападения в Лондоне, был связан с подозреваемым в лондонских взрывах 7 июля 2005 года "Один из участников нападения на Лондонском мосту оставался на свободе и смог совершить это зверское преступление, хотя его работодатель обвинялся в причастности к обучению главаря террористов, совершивших взрывы 7 июля 2005 года в Лондоне, да и сам был фигурантом расследования полиции и MI-5", - сообщает The Times. 27-летний Хурам Батт был сочтен "низкоприоритетной" фигурой, несмотря на связи с одним из ключевых знакомых Мохаммеда Сиддика Хана (участника лондонских терактов 2005 года) и проповедника ненависти Анджема Чудари, пишут журналисты Джон Симпсон, Дэвид Браун, Фиона Гамильтон и Дункан Гардхем. Итак, вчера Скотланд-Ярд объявил, что Батт был фигурантом некого текущего расследования, но его уровень приоритетности снизили, поскольку не имелось разведданных о том, что он замышляет нападение. Батт работал в посещаемом исключительно мусульманами фитнес-центре в Восточном Лондоне, пишет издание. Содержатель этого центра - 41-летний Саджиль Шахид. Газета называет Шахида "членом сети Чудари" и сообщает, что, по некоторым сведениям, Шахид помог организовать в Пакистане курс обращения с оружием для участников теракта 7 июля 2005 года. "Насколько поняла Times, Шахид был близким другом Батта, который работал в центре Ummah Fitness несколько часов в неделю, помогая проводить энергичные занятия по смешанным боевым единоборствам. Один источник сказал, что Батт через фитнес-центр заводил контакты с юными учениками, чтобы их радикализировать", - говорится в статье. Газета возвращается к Шахиду. В 2004 году американский террорист Мохаммед Джунаид Бабар, сделавшийся "суперинформатором" властей, назвал в нью-йоркском суде имена Шахида и двух его братьев. Бабар заявил в суде: "Я создал учебный лагерь джихада, где те, кто хотел поехать в Афганистан, где они могли учиться пользоваться оружием и /.../ любыми взрывными устройствами, которые они хотели там испытать (так в оригинале. - Прим. ред.). Я также организовал им в Пакистане проживание и транспорт, и я доставил их в учебный лагерь и обратно". "На суде над Бабаром прозвучали утверждения, что в марте 2003 года Шахид отправился в пакистанский Малаканд, чтобы вступить в контакт с командиром "Аль-Каиды"* и организовать лагерь", - говорится в статье. Бабар утверждал, что Шахид (в 2005 году высланный из Пакистана после трех месяцев под стражей) в 2003 году руководил офисом "Аль-Мухаджирун" в Лахоре. *"Аль-Каида" - террористическая группировка, запрещенная в РФ. Источник: The Times