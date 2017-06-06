Пока США сворачивают торговлю с Северной Кореей, Россия сближается с Ким Чен Ыном

"Тогда как Китай отвечает на призыв президента Трампа прижать Северную Корею, чтобы пресечь ее вышедшую из-под контроля программу по созданию ядерных вооружений, Россия вступила в игру, чтобы помочь государству-изгою сохранить связь с остальным миром", - сообщает Орен Дорелл в USA Today.

"Торговля между Россией и Северной Кореей выросла на 73% за два первых месяца 2017 года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, главным образом, за счет роста поставок угля из России, согласно российскому государственному новостному сайту Sputnik", - говорится в статье.

"Китай, главный политический и экономический благодетель Северной Кореи, сказал, что прекратил поставки угля в эту страну и предпринял другие шаги, чтобы убедить северокорейского лидера Ким Чен Ына остановить программы разработки ядерных и баллистических ракет, - поясняет автор. - Трамп настаивает на том, чтобы Китай использовал свою торговлю с Северной Кореей на 6,6 млрд долларов в год как рычаг для пресечения разработки ею оружия, так как в 90% случаев она ведет бизнес с окружающим миром при посредничестве Китая. Однако рост торговых отношений России с Северной Кореей способен частично свести на нет то, что может сделать Китай, по словам нескольких аналитиков".

"Российская торговая активность соответствует мнению России о Северной Корее, отмечает Джеймс Браун, доцент в токийском кампусе Темпльского университета", - передает автор.

"Они не хотят изолировать Северную Корею. Они хотят дать Северной Корее возможность продолжать вести дела с остальным миром, - сказал Браун. - Они против северокорейской ядерной программы. (...) Однако русские также больше сочувствуют Северной Корее".

"Российский президент Владимир Путин сказал 1 мая (15 мая. - Прим. ред.), что недавний запуск ракеты Северной Кореей был "опасным" и что Россия "категорически против расширения клуба ядерных держав", согласно Sputnik. Однако он также, по всей видимости, критически относится к политике США в отношении Северной Кореи, отмеченной американскими учениями у Корейского полуострова и воинственными угрозами из уст Трампа и Ким [Чен Ына]", - передает автор.

"(...) Нужно возвращаться к диалогу с КНДР, прекратить ее запугивать и найти способы мирного решения проблем", - сказал Путин.

Автор статьи отмечает, что, хотя объемы торговли России с Северной Кореей растут, они составляют всего 130 млн долларов в год, а значит, крошечны по сравнению с объемами китайско-северокорейской торговли (6,6 млрд долларов в год).

Тем не менее, по мнению Маркуса Ноланда, директора по исследованиям в Институте международной экономики имени Питерсона, Россия может нанести ущерб интересам США, Южной Кореи и Японии в Северной Корее. "Да, вероятно, что Россия попытается нарастить объемы торговли, чтобы увеличить свое геополитическое влияние", - сказал Ноланд.